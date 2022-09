Alfonso Signorini e l’annuncio della gravidanza di Aurora Ramazzotti su Chi: il conduttore svela il retroscena

Il direttore di Chi e conduttore del Grande fratello Vip parla al Corriere della sera e spiega che non avrebbe rivelato che Aurora Ramazzotti era incinta se non avesse saputo che non era ancora al terzo mese.

Circa una settimana fa, chi ha diffuso la notizia secondo cui Aurora Ramazzotti sarebbe incinta. Dopo giorni di silenzio di Ramazzotti e della sua famiglia, Alfonso Signorini rompe il silenzio e spiega, che non avrebbe pubblicato l’indiscrezione in altre circostanze.

Aurora Ramazzotti incinta, l’indiscrezione su Chi

L’informazione era stata accolta in modo particolarmente sospetto. Il settimanale di Alfonso Signorini aveva saputo da amici di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che i nonni erano entusiasti all’idea di diventare nonni. Chi infatti, verificando la notizia dell’avvistamento di Aurora e Michelle che entravano in farmacia in Sardegna per comprare un test di gravidanza, aveva avuto conferme attendibili e pubblicato lo scoop.

Secondo la rivista di gossip, il nascituro sarebbe arrivato a gennaio e i nonni non stavano più nella pelle. Tuttavia la famiglia Hunziker-Ramazzotti-Cerza, non aveva reagito. Aurora Ramazzotti è stata in silenzio per giorni sul suo profilo Instagram e anche il compagno Goffredo Cerza non aveva fatto trapelare nulla. Un atteggiamento strano, perché i due condividono molti aspetti della loro vita personale e di coppia, perfino l’ultimo trasloco in corso d’opera con tanto di immagini della nuova casa.

Nelle ore successive, mentre il gossip “impazzava”, Tommaso Zorzi, amico storico di Aurora Ramazzotti, aveva smentito le voci con un secco “A me non risulta”. Ma nessuna smentita era arrivata dai diretti interessati. Dopo giorni di silenzio sui social, Aurora Ramazzotti era tornata a condividere dei momenti. Il primo era un selfie con un cappello e la scritta “Ci vuole calma”. Ora Signorini confessa di aver saputo solo a posteriori quello che tutti – sempre a posteriori – hanno immaginato.

Aurora Ramazzotti: la prima foto dopo la notizia della gravidanza

Alfonso Signorini al Corriere della Sera, il direttore di Chi si pente di aver diffuso la notizia

Da 16 anni alla direzione del settimanale di Gossip, conduttore di reality e opinionista, Signorini di Vip ne ha fatti arrabbiare parecchi.

A Elvira Serra, che lo intervista per il Corriere della sera, racconta che la volta più imbarazzante fu quando a Emanuela Folliero, intenta a presentare il suo calendario in tv in un programma in cui si trovava anche lui, chiese “se aveva preso certi stivali al raccordo anulare”.

Quella volta fu la peggiore, ma non è andata molto meglio con Aurora Ramazzotti.

A domanda diretta: “Quanto ha fatto arrabbiare Aurora Ramazzotti?”, il conduttore e giornalista risponde: “Eh, credo tanto”. Poi sembra quasi pentito di aver diffuso la notizia, soprattutto perché non aveva le informazioni per cui la gravidanza era rimasta discrezionale. “Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese” – dice Signorini. Alla richiesta “Avrebbe pubblicato lo stesso la notizia?”, lui risponde un secco “No” ma poi aggiunge: “Mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”.