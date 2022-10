Ilary Blasi “parla” dei Rolex e si rivolge direttamente a Francesco Totti, esplode la bomba social

Di questi benedetti Rolex non vuole più sapere niente neanche lei. Mentre l’Italia faticava psicologicamente a metabolizzare l’idea che Ilary Blasi, in pieno stile Lupin, si fosse intrufolata nella cassetta di sicurezza di quello che ormai era il suo ex marito Francesco Totti, per portare via una collezione di Rolex, lei non diceva niente, se non tramite il suo avvocato, ed in forma di semplici richieste di silenzio.

Francesco Totti, i rolex e l’intervista del secolo

Ora, però, Ilary Blasi non ha resistito ad una tentazione: quella di fare dell’ironia sulla sua stessa vita. Così, dopo essersi trovata davanti a un negozio di Rolex, ha dato vita ad un siparietto che ha fatto incurvare i sorrisi di molti, e tolto molta serietà alle dichiarazioni fatte da Francesco Totti in un’intervista di ui ormai si sarà pentito amaramente.

Erano partiti come la coppia inossidabile. Poi, si erano trasformati agli occhi degli italiani nella coppia che si separa con dignità: pochissimi gossip e due comunicati stampa separata. Lei in silenzio, lui in silenzio (a parlare, dall’inizio, è stato sempre e solo Alex Nuccetelli ed una conventicola di vip di varia statura desiderosissimi di rivelare di essere in grande confidenza con uno dei due ex coniugi).

Alla fine, l’intervista di Aldo Cazzullo a Totti per Il Corriere era arrivata con un pugno sui denti, con lui che parlava dell’isolamento emotivo in cui la moglie lo aveva calato, di figlie “portate via”, di nuove compagne che sapevano ristabilire equilibri psicologici ormai perduti.

Poi, era arrivata la questione Rolex: lui che racconta che lei si era presa la sua collezione di orologi, e che lui, per ripicca, aveva nascosto le sue borse. Un epilogo che nessuno si meritava e davanti al quale Ilary Blasi aveva deciso di stare in silenzio, cercando -almeno lei- di essere coerente con il “proteggere i figli” che voleva essere il filo conduttore della strategia post-separazione di entrambi.

Ilary Blasi si separa e ride, e fa l’occhiolino (letteralmente) all’ex marito

Separata sì, priva di senso dell’umorismo no: Ilary Blasi ha deciso di rimanere in silenzio. Ma non di smettere di ridere. Così, all’improvviso, ha deciso di togliere serietà alle pesanti accuse di furto e ha colto l’assist di un negozio con una grande insegna “Rolex” per una story di Instagram silenziosa in cui si vede lei fare l’occhiolino, con un gesto ad accompagnamento ben conosciuto nel linguaggio parafernale italiano.

Il tipico movimento delle mani che potremmo definire “arraffa arraffa”. E non solo: Ilary Blasi non si è tenuta dal taggare l’ex marito, Striscia la Notizia e Francesca Manzini, sua imitatrice nel programma di Antonio Ricci.