GF Vip, aperta istruttoria dell’ordine degli psicologi su Gegia dopo le frasi dette in tv su Marco Bellavia

Che il caso Bellavia abbia per il Grande Fratello un impatto molto maggiore del previsto, lo hanno capito tutti ad eccezione di quelli che sono dentro la Casa. Pur messi davanti all’evidente cruenza delle frasi dette ad un concorrente che aveva chiesto aiuto e si era dichiarato in difficoltà, alcuni “gipponi” hanno continuato a sostenere di avere ragione, o quantomeno non così tanto torto.

Tra questi c’è anche la comica Gegia, che oltre ad essere stata duramente ripresa durante l’ultima puntata serale, ora rischia qualcosa di ben più serio.

Gegia, le infelici frasi contro Marco Bellavia

Ormai anche chi non guarda il Grande Fratello Vip sa cos’è accaduto a Marco Bellavia.

In molti in questi giorni hanno avuto modo di parlare di salute mentale e di come questa venga percepita, e non è piaciuto il modo in cui le persone all’interno della Casa hanno reagito davanti alla manifestazione dei problemi di Bellavia. Diversi sponsor della trasmissione, come Amica Chips e TooA, si sono dissociate manifestando aperto disaccordo con gli atteggiamenti assunti da diversi concorrenti e molti, al di fuori della Casa, hanno chiesto punizioni molto severe, al di là della dimensione del reality, per alcuni elementi.

GF Vip, il caso Bellavia: espulsa Ginevra Lamborghini, eliminato Ciacci

Spicca tra tutti il caso di Gegia, comica e laureata in psicologia che secondo molti avrebbe dato prova di non saper gestire un caso che sarebbe stato proprio, idealmente, il tipo di situazione che una psicologa potrebbe trovarsi ad aiutare. Il fatto di aver reagito alle richieste di aiuto e di ascolto con frasi come “Tu non stai bene” e “non parlare non ho voglia di sentirti” avrebbero mostrato una totale mancanza di empatia, così come, una volta in puntata serale, si sarebbe lasciata andare al commento “E allora cosa avremmo dovuto fare?

Ce lo dovevamo tenere e sentire le cazzate che diceva e dire ‘Bravo tesoro’?”.

L’Albo degli psicologi apre un’istruttoria contro Gegia

Ora, l’Agenzia Dire ha diffuso la notizia di un’istruttoria aperta dall’albo degli psicologi del Lazio sul caso Gegia. A quanto pare sarebbe arrivato un grandissimo numero di segnalazioni all’ordine sul caso, e per questo porterà ad una valutazione del caso. Come specificato dall’Albo, il tutto dovrebbe prevedere un lavoro di “vari mesi” e non si parla dunque di una decisione sul breve termine.