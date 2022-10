GF Vip, Gegia cala la maschera con Antonella Fiordelisi e dice tutto: “Sono una str**za”

Passano le ore di questo nuovo giorno agli Hunger Games del GF Vip e la tensione provocata dal caso Bellavia non diminuisce, anzi.

Antonella Fiordelisi, maggiore alleata di Marco Bellavia nella Casa, non ha digerito quanto è accaduto al concorrente né le reazioni che i suoi coinquilini hanno avuto, in molti casi, al suo abbandono del gioco e a quanto detto in trasmissione lunedì sera.

Ora, a diversi concorrenti, Antonella Fiordelisi ha spiegato di non credere pienamente alle parole di rimorso che in molti stanno pronunciando, e di essere adirata per quelle che non stanno pronunciando. In particolare ha dato del filo da torcere a Gegia, che durante la serata di lunedì ha continuato a sostenere la sua tesi contro Marco Bellavia (facendo adirare Alfonso Signorini ancora di più) e non ha manifestato alcuni tipo di rimorso per le frasi dette all’ex concorrente.

Antonella Fiordelisi aveva attaccato Gegia già durante la puntata: “Ad una persona che non sta bene gli dici ‘non stai bene esci da questa casa?’, sei una persona insensibile! Puoi fare la comica e costruire il tuo amore platonico, ma sei una persona insensibile! O sei insensibile o sei senza cervello, proprio non ci arrivi! Hai studiato psicologia e vai a dire ad una persona che non sta bene che non sta bene?”.

Marco Bellavia, le reazioni dei concorrenti ai video delle frasi bulliste

Oggi, la situazione è diventata davvero tesa, in giardino nella Casa, perché Antonella Fiordelisi ha fatto pressione a Gegia anziché le spiegasse la verità sul perché ha pianto al momento dell’uscita di Giovanni Ciacci. La reazione di Gegia l’aveva già stupita, come ha spiegato lunedì notte: “Gegia si è messa a piangere perché era contenta di essersi salvata, poi ha fatto credere di essere felice per Giovanni”.

Gegia, aperta istruttoria dell’ordine degli psicologi dopo le frasi a Marco Bellavia

Gegia sbotta contro Antonella Fiordelisi: “Tu stai facendo del male a me”

Oggi, dopo aver ricevuto le pressioni di Antonella per molto tempo, Gegia è sbottata ed ha detto:”Perché mi è spiaciuto per Gianni, non mi è spiaciuto per Marco e perché sono una str***a”. Poi, ha perso la pazienza con la Fiordelisi, definendola una “attaccabrighe” e dicendole: “Tu staresti tutti il giorno a litigare con le persone (…) tu distruggi le persone, a me stai distruggendo, tu stai facendo del male a me”. Nel dialogo si sono inserite anche Cristina Quaranta, che ha dichiarato di essere della stessa idea di Antonella Fiordelisi, che Patrizia Rossetti, che ha consigliato ad Antonella di lasciar perdere e di fidarsi delle risposte di Gegia.