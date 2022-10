Gegia nel caos per le frasi su Antonella Fiordelisi, esplode e la chiama in modi irripetibili davanti a tutta la Casa

Gegia, a quanto pare, sta giocando un gioco tutto suo. Difficile dire che gioco sia, ma pare che si sia accanita su un modo di comunicare che è sempre lo stesso e che, con il pubblico fuori dalla Casa, la mette in difficoltà.

Gegia contro Antonella Fiordelisi, la chiama “zo**oletta”

Trovatasi di nuovo in nomination per via del nome fatto dalla preferita del pubblico, ovvero Antonella Fiordelisi, si è espressa con epiteti irripetibili nei confronti di quest’ultima: “Io non ho ricevuto nomination, a me mi ci ha mandato direttamente la zo**oletta”. Antonella aveva nominato Gegia per via del modo in cui si è comportata con Marco Bellavia, ma anche per alcuni comportamenti poco collaborativi in Casa.

Nessuna reazione da parte degli altri presenti, mentre il popolo di twitter è insorto.

Guarda il video:

Gegia su Antonella:

“A me mi c’ha mandato direttamente a zoccoletta” QUESTA NON STA BENE. #gfvip pic.twitter.com/EHFEk5AVuv — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 11, 2022

Marco Bellavia, parla l’ex fidanzata Maryanna Bosis: “Ci sta marciando”

Pamela Prati parla del Caltagironegate al GF Vip: la verità su Sebastian e Rebecca