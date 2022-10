Valentina Ferragni rompe il silenzio sulle voci in merito ad un nuovo fidanzato (e fa un nome “importante”)

Pochi giorni fa Valentina Ferrragni ha annunciato pubblicamente che la sua storia con Luca Vezil, suo fidanzato da quasi 10 anni, era finita. I toni del messaggio riguardante la rottura hanno fatto supporre che si trattasse di una rottura in cui entrambe le parti si spartivano dolore e perdita, ma nel weekend qualcuno ha cominciato a supporre che non fosse così e che anzi, la più piccola delle Ferragni fosse già tanto serena da aver rimpiazzato il fidanzato.

Valentina Ferragni e la fine dell’amore con Luca Vezil

Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno pubblicato, qualche giorno fa, lo stesso messaggio sui rispettivi canali social:”Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di prendere due strade separate.

Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiediamo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

Luca Vezil, tutto sull’ex fidanzato di Valentina Ferragni

I due stavano insieme da 9 anni e la loro vita era molto connessa a quella del resto della famiglia. Esattamente come nel caso della coppia formata da Francesca Ferragni e il futuro marito Riccardo, erano molte le attività che due condividevano con i Ferragnez e con i genitori: feste, momenti di divertimento, occasioni di incontri tra i figli (o gli animali domestici).

Non è noto cosa abbia portato la coppia a decidere di prendere strade diverse: è pur vero che i due erano molto giovani quando hanno cominciato a frequentarsi e, crescendo, spesso si cambia in modo radicale.

Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati: i dettagli della loro storia

Valentina Ferragni, fidanzato nuovo al suo fianco?

Ora, da qualche giorno, qualcuno sta vociferando che in realtà sia un terzo incomodo ad aver portato sconquasso nella coppia, ovvero un uomo di cui la Ferragni si sarebbe invaghita nel giro di poco tempo, in questa calda estate che aveva visto Luca Vezil molto lontano per motivi di lavoro.

Il “terzo incomodo” avrebbe un nome e un cognome: si tratterebbe di Alvaro de Juana, 19enne e attore che recita nella serie Elite. A quanto pare lei al momento si troverebbe nella città di lui, Madrid, e ci sono varie foto di quest’estate che collocherebbero i due nello stesso posto nello stesso momento. Per ora comunque è difficile dire con certezza qualcosa di più su De Juana.

A parlare e togliere ogni dubbio è stata in realtà Valentina Ferragni, che nelle storie di Instagram ha mandato un messaggio forte e chiaro: “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news”.

Pablo, come i follower sanno, è il cane adottato da Valentina Ferragni e Luca Vezil.