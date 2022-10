Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: dopo i sospetti di crisi arrivano le parole di lei sulla rottura

Un’altra coppia si è infranta contro l’impietosa barriera del 2022, e mancano ancora due mesi alla fine. Chissà cosa ci aspetta. Questa volta tocca a Valentina Ferragni e Luca Vezil che, con un capolavoro di diplomazia, raccontano di aver preso “strade separate”.

Valentina Ferragni fa parte, come è noto, della triade Ferragni: Francesca, Chiara e Valentina. Tre sorelle che si somigliano moltissimo e non solo fisicamente: anche in amore hanno avuto percorsi simili, con fidanzati di lunga data, relazioni stabili, cani adottati e mutui che legano.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, le voci sulla crisi

Tutti immaginavano per Valentina Ferragni e Luca Vezil un percorso simile a quello delle sorelle: mancavano solo matrimonio e figli e poi la tripletta sarebbe stata compiuta.

Invece no: già da tempo si vociferava di una crisi ma le smentite avevano fatto archiviare il caso. D’altronde Luca Vezil aveva parlato di una lontananza di un mese dovuta a impegni di lavoro e, quando i due si erano riuniti, effettivamente si era vista una certa sintonia. Addirittura lo scorso 5 settembre lui aveva mostrato sui video le immagini del loro incontro in aeroporto, con una dedica fatta di parole importanti: “Non è passato un singolo giorno in cui non mi svegliassi e ti scrivessi, una singola notte in cui non mi addormentassi dandoti la buonanotte, ogni singola pausa in cui non prendessi il telefono per sentirti, anche solo un minuto, per dirti che ti amavo, che mi mancavi ma che sapevamo entrambi che ero nel posto giusto, per me e per noi.

Non è passato un singolo giorno in cui non mi supportassi, sempre, costantemente, che io non ti annoiassi raccontandoti quello che facevo e che tu non ascoltassi anche se eri da qualche parte a goderti le tue vacanze”. Luca Vezil aveva anche tirato una frecciatina a chi sospettava una crisi, scrivendo: “Si è detto e scritto molto sulla nostra distanza, ma solo noi sapevamo la verità e non c’era bisogno sottolineassimo nulla a nessuno, avevamo poco tempo per sentirci e non potevamo sprecarne un solo minuto.

Non siamo mai stati così lontani ma non siamo mai stati così vicini. E ora sono a casa, ora siamo a casa”.

Oggi, le cose sembrano essere molto diverse. Nelle stories di Instagram entrambi hanno pubblicato lo stesso messaggio: “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati.

Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.