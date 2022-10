Antonella Fiordelisi, la bomba: prima del GF Vip usciva con il famosissimo conduttore

Antonella Fiordelisi al momento sembra vivere una pace dei sensi sentimentale al fianco di Edoardo Donnamaria, soprannominato “Forum” e, come lei, concorrente del GF Vip.

Finora si supponeva che le ultime, precedenti storie della Fiordelisi fossero quelle avute con nomi celebri come Gianluca Benincasa e Francesco Chiofalo. Scorpiamo ora che prima di entrare nella Casa la vip avrebbe avuto una frequentazione breve ma intensa con un personaggio pubblico estremamente famoso, e molto più grande di lei. Lo scoop è stato lanciato da Alfonso Signorini.

Antonella Fiordelisi, cosa dice di lei Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi, tutto sui suoi ex

Dei suoi ex fidanzati si sa parecchio: Antonella Fiordelisi ha infatti vissuto le sue precedenti relazioni in maniera mediatamente esposta. Se ciò non fosse stato, uno dei suoi ex in questi giorni sta comunque parlando molto del loro rapporto. Si parla di Francesco Chiofalo, che ha ammesso di non essersi lasciato benissimo con l’influencer ma al contempo sostiene che lei sia ancora innamorata di lui.

Sarebbe Massimo Giletti il vip con cui Antonella Fiordelisi sarebbe uscita questa estate. Prima che lui partisse per le vacanze e lei si preparasse ad andare in quarantena per partecipare al GF Vip, si sarebbero frequentati per un po’.

Della vita privata di Massimo Giletti d’altronde si sa molto poco: non ha avuto storie particolarmente importanti di recente, mentre in passato è stato con Antonella Clerici e Alessandra Moretti, deputata del Pd. La sua ultima relazione nota è stata quella con Angela Tuccia, dalla quale pare che il conduttore sia uscito con molta difficoltà.