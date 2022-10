Franco Gatti, la moglie Stefania racconta del loro incredibile primo incontro: era proprio nel destino

Franco Gatti nei suoi 80 anni di vita ha vissuto grandi e insuperabili dolori, ma è anche stato circondato da moltissimo amore.

Quello della sua famiglia, in primis, è stato fondamentale. Proprio la moglie Stefania Picasso in questi giorni tristi e difficili che seguono la sua morte, ha ricordato il loro grandissimo amore ed il loro primo incontro. Le sue parole stanno commuovendo tutto il Paese ed i fan dei Ricchi e Poveri.

Franco Gatti, amato da tutti e dalla famiglia

Franco Gatti era forse, dei Ricchi e Poveri, il componente più amato. Sul palco era abituato a ridere e scherzare con il pubblico e si era dimostrato fin da giovane un grandissimo intrattenitore: lui stesso aveva spiegato a Storie Italiane, nel corso di un’intervista, che il fatto di non riuscire più a divertirsi e a scherzare durante i concerti, dopo la morte del figlio, era il motivo che lo aveva indotto ad allontanarsi dalle scene.

Franco Gatti, la terribile morte del figlio Alessio: cosa accadde

La moglie Stefania Picasso, nel corso di un’intervista a Pomeriggio Cinque, ha raccontato poche ore fa che l’affetto del pubblico non lo ha mai abbandonato: “Mi sono resa conto di quanto Franco fosse amato. Lo sapevo già, però oggi ho avuto veramente la conferma”.

La conduttrice Barbara D’Urso ha consolato la neo vedova con parole di solidarietà: “La mano di Franco continuerà a stare sulla tua spalla, sempre”.

Stefania Picasso, il primo incontro con Franco Gatti: il colpo di fulmine

Ai giornalisti, mentre usciva dalla Chiesa in cui è avvenuto il rosario, ieri ha spiegato: “L’ultima immagine di Franco che mi rimane dentro non può che essere meravigliosa: per me mio marito era un grande punto di riferimento e sicuramente mi mancherà tantissimo perché era un grande punto di riferimento e sicuramente mi mancherà tantissimo perché era una persona veramente di valore”.

Franco Gatti, le cause della morte del cantante dei Ricchi e Poveri

A Primocanale, ieri, Stefania Picasso ha anche raccontato del loro primo incontro: “Una storia di tanti anni fa, ci siamo conosciuti perché Angelo, il collega di mio marito, abitava a Recco e io sono di Recco e ci siamo incontrati un giorno in casa di Angelo perché ero sua amica, ci siamo incontrati lì, a casa di Angelo. Appena l’ho visto, ho pensato: “Io questo me lo sposo. Sì, è stato un colpo di fulmine”.