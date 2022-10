Amaurys Perez impazzisce al GF Vip in piena notte: terrore nella Casa, gli autori spostano le telecamere

Amaurys Perez ha scatenato la follia nella notte dopo la puntata al GF Vip: urla, strepiti e chissà cos'altro che il Grande Fratello, per qualche motivo, ha preferito non farci vedere.

Ma cosa è successo stanotte nella Casa del GF Vip? Per circa 5 minuti di orologio si è rasentata davvero la follia e, colmo dei colmi, non ce l’hanno neanche fatta vedere.

Pare infatti che nel cuore della notte sia terminata l’allegria cubana, e Amaurys Perez abbia perso totalmente il controllo di sé, inveendo contro Charlie Gnocchi e dando vita a una lite furiosissima. Il fatto che le telecamere non abbiano inquadrato fa pensare al peggio (si è messo a lanciare le pentole? Girava per casa completamente nudo? Che stavi facendo Amaurys?) ma il fatto che alle prime urla condite di imprecazioni, le persone si siano messe a correre dicendo “No, Amaurys no!” Fa pensare che si siano toccati picchi di aggressività (si spera solo verbale) non da poco.

Amaurys Perez e l’ora dell’allegria cubana finita malissimo

Il momento più epico si è toccato quando la regia, probabilmente in stato di riserva da caffeina vista l’ora, non sapendo bene cosa fare e come inquadrare la scena senza inquadrarla, ha puntato le telecamere su un uccellino che era posato su un muretto e che, ipotizziamo, fosse sul posto per capire se prendere le parti di Amaurys o quelle di Charlie Gnocchi.

La puntata di giovedì 20 ottobre 2022: la lettera di Marco Bellavia

A quanto pare, interpretando quello che è stato detto da altri nella Casa, il dramma sarebbe scoppiato quando Charlie Gnocchi si è intromesso in un discorso di Amaurys con altre persone (non si sa su che argomento). A quel punto Amaurys avrebbe perso la pazienza (anche se visti i toni, parrebbe essere un eufemismo) e si è messo a gridare che Charlie Gnocchi era un “falso del ca**o, falso di me**a”.

