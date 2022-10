Enzo Miccio è un palestrato e ce lo teneva nascosto: le immagini dei suoi addominali incredibili

Lo vediamo sempre in completo e panciotto ma, a torso nudo, Enzo Miccio fa tutta un'altra figura: vedere per credere.

Abbiamo un palestrato in più sul territorio italiano, e non è il primo palestrato che ci verrebbe in mente, anche perché si tratta di qualcuno che spesso si mostra in abiti sartoriali e non è solito girare a torso nudo.

Se non mi credete, provate a guardare le stories di Enzo Miccio dei tempi recenti.

Enzo Miccio palestrato, le immagini che nessuno si aspetta

Voi ve lo immaginate sempre con completi da wedding planner, panciotti, e invece Enzo Miccio, sotto quelle camicie di seta, nasconde degli addominali insospettabili. A dire il vero, si dovrebbero sospettare: è lo stesso Miccio che condivide spesso immagini di lui in palestra, che si forgia il fisico con pesi e panche.

Ha anche creato un suo hashtag, #micciogym, parodia del noto Big Jim.

Enzo Miccio wedding planner, stylist e conduttore: tutti i lati di Micciogym

Enzo Miccio, dopotutto, non è solo un wedding planner (o meglio: IL wedding planner, quello scelto da tutti i vip) ma anche uno stilista (da anni porta in passerella i suoi modelli di vestiti da sposa, firmati Enzomiccio Bridal) ed un conduttore televisivo. Insomma, è uno stakanovista e gran lavoratore e può essere che abbia trovato nella palestra la sua valvola di sfogo principale.

Che Enzo Miccio viva dei grandi stress sul suo lavoro lo aveva dimostrato anche un servizio de le Iene: Miccio era stato vittima di uno scherzo organizzato dal programma che lo aveva convinto che la sua collaboratrice più fidata si fosse innamorata di uno sposo e stesse mandando all’aria il matrimonio e la reputazione di Miccio stesso. Dal video girato a sua insaputa era stato possibile vedere come Miccio avesse vissuto l’esperienza con grande stress.