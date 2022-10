GF Vip, Daniele Del Moro sbotta e urla contro Elenoire Ferruzzi: scontro totale nella Casa, gli altri sconvolti

Elenoire Ferruzzi è sempre più vicina a diventare un case study ed i suoi comportamenti sono sempre più difficili da decifrare. Risulta complesso infatti capire se la degenerazione dei suoi atteggiamenti sia una mossa elaborata a tavolino o se sia autentico parto della sua personalità: ciò che è sicuro è che la gente non sta credendo ai suoi occhi.

Al momento i più grossi problemi dentro la Casa sono causati dal misunderstanding romantico (l’ennesimo) di Elenoire Ferruzzi. Se nel caso di Luca Salatino molti hanno dato corda all’ipotesi che Elenoire Ferruzzi avesse frainteso il fraintendibile (nonostante lui alla prima occasione abbia giurato su ciò che ha più caro di non avere intenzione di essere infedele), nel caso di Daniele Dal Moro diverse persone hanno cercato di far capire con granitica sicurezza all’influenzar che non c’era da sperare in un happy ending.

Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi litigano, cosa è accaduto

Daniele Dal Moro perde la pazienza e urla in veronese

Nelle scorse ore sia Giaele, che Alberto De Pisis che altri (compresi gli autori del programma) hanno parlato con Ferruzzi per farle capire che Daniele Dal Moro non era innamorato di lei, scatenando la sua ira. A quel punto la donna si è chiusa in un silenzio ostile facendo infine perdere la pazienza a Daniele Dal Moro, che ha cercato comunque di mantenere un dialogo con lei.

Ad altri ha infatti detto: “Le ho chiesto perché e mi ha detto che non mi parla. Uno, due, tre, quattro volte, poi le ho detto: “Ascolta, fai quello che vuoi”. Cosa vuoi che le dica. Cosa devo fare (…) Non penso di avere fatto niente di male. Io non è che sono qua per fare da badante a qualcuno. Dopo un po’ mi stufo. Io quando ho la luna storta mica vado da lei.

Faccio fatica a darmi una mano da solo”.

La discussione, quando i due si sono parlati, è poi degenerata, con l’ex tronista che ha perso il controllo e si è messo a inveire in veronese: “Parlare con te è come parlare con un muro.

Devi stare attenta, perché per te non ho più pietà”.

Lei, dal canto suo, ha invece detto agli altri: “Poteva succedere a 20 anni, non a 46. Luca non è stato così irrispettoso, il comportamento è diverso. Con lui c’è stato dell’altro, tutte le notti fino alle 6 del mattino ci siamo abbracciati. Le cose che ho detto io a lui non le ho mai dette a nessuno. Toccamenti. Poi gli occhi non mentono. A prescindere, nessun uomo deve avere un’attrazione per me, perché questi sono i fatti”.