Beatrice Valli è incinta, arriva la conferma: le immagini che mostrano tutto per la prima volta

Nel caso non fosse davvero incinta, Beatrice Valli dovrà sistemare questo problema con l’intolleranza al lattosio perché le crea un sacco di problemi a livello di gossip.

Capire di cosa si sta parlando è molto semplice: dopo aver archiviato una tesi dei suoi follower riguardo ad una presunta gravidanza dicendo “ho la pancia gonfia per colpa del lattosio”, si è presentata ad un nuovo evento con lo stesso pancino decisamente prominente di qualche giorno prima. Per smentire queste nuove-non nuove rotondità non è stato però tirato in ballo il lattosio.

Per Beatrice Valli sarebbe il quarto figlio dopo Alessandro e le due figlie avute da Marco Fantini: Bianca e Azzurra.

La conferma della gravidanza: le parole di The Pipol

A confermare la gravidanza in corso, però, non sarebbe stata lei, ma il sito di The Pipol: “Pipol, svela in anteprima, la dolce attesa di Beatrice Valli. Questa sera si è presentata al fianco del marito Marco Fantini nel backstage della prima puntata serale di X-Factor con il pancino in vista! Noi di Pipol c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa. Arriva la quarta gravidanza quindi per Beatrice che compone una della coppie più amate della rete che pochi mesi fa si è unita in matrimonio nella splendida cornice di Capri”.

Ludovica Valli è incinta: svelato il sesso del bebé

Se così confermerà anche lei vorrà dire che in casa Valli nasceranno due cuginetti a pochi mesi di distanza: anche Ludovica Valli, sorella di Beatrice, è infatti incinta. Difficile dire però se i due bimbi si frequenteranno: le due infatti non sembrano avere un buon rapporto, tanto che Ludovica Valli ha fatto intendere ai suoi follower che, qualora la sorella fosse incinta, lei lo verrà a sapere esattamente con le stesse modalità del pubblico di Beatrice.