Cristina Quaranta parla a Verissimo e confessa i motivi per cui ha deciso di partecipare al GF Vip

Cristina Quaranta è uscita dalla Casa del GF Vip nelle ultime settimane e non si può dire che sia stato il personaggio più amato della Casa: ora che. è fuori si toglie i sassolini dalle scarpe.

Cristina Quaranta è tornata alla sua vita di sempre. L’ex ragazza di Non è la Rai ha avuto una breve e non sempre positiva esperienza al GF Vip: alla fine il pubblico ha scelto di eliminarla, forse anche per alcune reazioni troppo sopra le righe che aveva avuto negli ultimi giorni di permanenza nella Casa.

Nelle settimane dentro la Casa del Grande Fratello Vip Cristina Quaranta non aveva creato particolari dinamiche: era diventata molto amica di Antonino Spinalbese, aveva litigato ripetutamente con Nikita Pelizon (spesso da sola, senza una vera partecipazione da parte di Nikita) e, nell’ultima puntata in cui aveva partecipato in diretta, si era lasciata andare a reazioni emotive decisamente sentite.

Cristina Quaranta parla a Verissimo e dice perché ha fatto il GF Vip

Ora, a Verissimo, Cristina Quaranta ha raccontato del suo percorso nel reality, spiegando anche perché ha deciso di partecipare: “L’ho fatto solo per i soldi, assolutamente. Quello che guadagno al Grande Fratello, ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnarlo al ristorante, quindi mi sono detta perché no”.

Adesso tornerà alla sua vita di prima: “Tornerò a fare la cameriera, adoro quel lavoro, mi fa stare a contatto con le persone. Nell’ultimo anno facendo due lavori, mattino in negozio e poi la sera al ristorante ero molto stanca.

Ho perso 9 chili. Il Gf l’ho fatto per riposarmi, mi sono detta: vado in una casa, non faccio nulla”.

Cristina Quaranta parla del suo trauma sentimentale: “Mi ha cacciato di casa”

Il riposo non è però avvenuto a livello mentale. “Ho avuto a che fare con doppiogiochisti, ipocriti e io non riesco a essere finta come loro. A me piacerebbe essere astuta e furba e poi risulto una stupida, già è tanto se sono durata un mese.

Su alcune tematiche non riesco a stare calma e alcuni concorrenti hanno infierito sulle mie fragilità”.