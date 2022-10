Salvo Veneziano e la moglie Giusy si separano: l’annuncio dell’ex gieffino, ma c’è qualcosa che non quadra

Salvo Veneziano è di nuovo single: dopo una vita passata al fianco della moglie Giusy Merendino, con la quale ha cresciuto i suoi figli ed avuto anche 3 nipoti, ora uno dei più celebri concorrenti del GF Vip ha annunciato la separazione.

Salvo Veneziano, l’addio alla moglie Giusy Merendino

Salvo Veneziano è stato uno dei personaggi più amati del primo Grande fratello in assoluto. Pizzaiolo, già al tempo sposato con Giusy, era arrivato fino in fondo al percorso nel reality arrivando terzo: al secondo posto arrivò Pietro Taricone, e l’edizione fu vinta da Cristina Plevani. Dopo il GF Vip i protagonisti del reality vennero investiti da una popolarità senza precedenti: come non era mai accaduto prima nella storia della televisione italiana, persone senza alcuna preparazione artistica né desiderio di avviare una carriera nello spettacolo erano state trattate come idoli dalla folla.

Salvo Veneziano, va a fuoco la pizzeria: cosa è accaduto

Il primo momento di popolarità mandò Salvo Veneziano, come lui stesso aveva poi raccontato, in una sorta di stato di ubriachezza e la moglie, dopo un po’ di mesi, lo aveva lasciato. Con difficoltà ed impegno Veneziano l’aveva riconquistata e, da giovanissimi, i due avevano avuto 3 figli, ormai adulti.

Salvo Veneziano, l’annuncio della separazione

Non si era minimamente avuto il sospetto di una crisi nella coppia, quantomeno stando a guardare i social: i due si erano sempre mostrati uniti, anche se lei compariva poco nelle foto di lui ultimamente. Oggi, l’annuncio è stato una doccia fredda: “Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito.

In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non Durano per sempre . Ma solo nelle favole. Un bacione. Salvo”.

Salvo Veneziano si abbatte su Alfonso Signorini: “Sono disgustato”

Anche nelle stories, Salvo Veneziano ha pubblicato le immagini di un cuore che vola via. In molti però dubitano che sia una vera rottura e suggeriscono che si tratti solo di una presa in giro, una sorta di parodia di tutte le separazioni con annuncio pubblico che sono avvenute nel 2022. Insomma, i follower di Salvo Veneziano a questo divorzio non vogliono credere assolutamente.