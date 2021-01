Nell’ultima puntata del GF VIP del 18 Gennaio, Pierpaolo Pretelli ha avuto l’occasione di discutere col fratello, Giulio. Mentre i due cercano di chiarire, interviene, però, Alfonso Signorini, conduttore del programma, scagliandosi contro il fratello del concorrente.

Sui social, in molti si sono espressi sulla vicenda, criticando il comportamento del conduttore: tra questi c’è anche Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello per ben due volte. E non è la prima volta che Veneziano interviene.

L’ “affaire” Pretelli: tutti contro tutti

La puntata di Capodanno ha segnato l’inizio del “caso Pretelli”.

Dopo le parole della mamma Margherita, che invitavano Pierpaolo a pensare al suo percorso, il pubblico sui social ha iniziato a commentare e criticare duramente la famiglia del “vippone”.

Naturalmente, i parenti di Pierpaolo sono stati invitati più volte in televisione proprio per offrire una spiegazione di quelle parole pronunciate dalla madre. Nonostante il veto imposto da Pierpaolo che aveva raccomandato fratello e famiglia di non cedere alle lusinghe dei giornalisti, la famiglia ha dato modo di farsi invece coinvolgere rilasciando parole e giudizi sul percorso di Pretelli nella casa che hanno fatto e che continuano a far discutere.

Il faccia a faccia tra Pierpaolo e Giulio

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda Alfonso Signorini ha invitato il fratello di Pierpaolo, Giulio, per un confronto diretto. Mentre Giulio cercava di giustificarsi, sostenendo che i giornalisti avrebbero travisato il messaggio da lui espresso, Signorini lo ha però duramente ripreso: “Sono balle le tue. Ti ho visto nei vari programmi televisivi”. Durante alcune interviste, infatti, Giulio sembra essersi esposto in maniera più che chiara palesando una preferenza per Elisabetta Gregoraci a scapito dell‘attuale “compagna” del fratello, Giulia Salemi.

Il conduttore non si è però limitato a riprenderlo e ha rincarato poi la dose: “Io personalmente ti ho visto nelle varie trasmissioni televisive dove ammiccavi facendo capire che tu stavi dalla parte di tua mamma e che comunque ai tuoi non piace Giulia. Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare balle, per piacere”. Alla fine, Pierpaolo, deluso, ha chiesto al fratello di non metterlo nuovamente in difficoltà e di tenersi lontano dalle interviste.

Salvo Veneziano esplode contro Signorini

Sui social, il pubblico si è largamente espresso sulla vicenda. Moltissimi hanno criticato l’atteggiamento di Signorini, primo fra tutti Salvo Veneziano. L’ex concorrente, ancora scottato per la squalifica dell’anno scorso, non ne lascia passare una al conduttore.

Lo sfogo di Salvo Veneziano contro Signorini. Fonte: Instagram

All’inizio di novembre, infatti, Veneziano aveva paragonato la vicenda di Oppini alla sua, sostenendo che il conduttore fosse ingiusto e avesse delle preferenze. Riguardo poi a quest’ultima puntata, Veneziano si è scagliato duramente contro Signorini: “Dovremmo ricordare al dottor Alfonso Signorini che ha umiliato e mortificato in diretta nazionale un ragazzino di 20 anni”.

Un vero e proprio sfogo social nei confronti del conduttore, che continua con queste parole: “Sono disgustato. Se fossi stato in Pierpaolo avrei abbandonato la casa immediatamente. Solidarietà alla famiglia di questo ragazzo. Vergognoso”.

