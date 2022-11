Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano, proposta di matrimonio da favola: l’amore tra i due nato al GF Vip

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze: la novità è stata annunciata dalla coppia nella giornata di ieri: la proposta di matrimonio è arrivata al culmine di una piccola vacanza all’insegna del relax nel corso della quale la coppia ha alternato l’attività fisica al tempo libero con i cuccioli di casa.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano a 5 anni dal Grande Fratello Vip

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser stanno insieme da 5 anni e, al netto di una breve crisi vissuta nell’estate di un paio di anni fa, non si sono mai separati se non per questioni professionali. Si erano conosciuti nella casa del GF Vip: lei, al tempo, era fidanzata con Francesco Monte, mentre lui era lo sconosciuto figlio di Francesco Moser.

Nel corso delle settimane i due si erano innamorati, finché l’ingresso in studio durante una puntata da parte di Francesco Monte aveva portato alla rottura tra i due ed all’inizio della relazione con Moser. Oggi, Ignazio Moser è un fiero e ben accolto rappresentante del clan Rodriguez e la piccola Chechu è molto amata dalla famiglia di lui. Da oltre un anno i due hanno comprato casa insieme e non hanno mai nascosto di voler allargare la famiglia e di aver finalmente trovato la persona giusta da avere accanto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’annuncio del matrimonio

Poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale, nella forma di un post condiviso: “And…she said yes! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!” Ha scritto infatti lui. Non si sa nulla, per ora, su date e organizzazioni matrimoniali: si prospettano però mesi di scelte d’abito, location e liste degli invitati (che saranno piene di vip). Sono già moltissimi i vip che si sono congratulati con la coppia: tra questi anche Giulia De Lellis, che era al GF Vip insieme ai due ed ha visto sbocciare l’amore in diretta.