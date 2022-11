Marco Bellavia non va in onda al GF Vip, l’agente: “Non ci invitano”, arriva la versione di Alfonso Signorini

Marco Bellavia non va in studio in prima serata, o quantomeno non tanto spesso quanto fanno altri (leggi alla voce: Ginevra Lamborghini). In molti si sono chiesti il perché.

Qualcosa sembra non andare nella gestione degli ospiti in studio in questa edizione del GF Vip. Se infatti da una parte si sta dando un enorme spazio a persone che, secondo buona parte del pubblico, non lo meritano, dall’altra si sente la mancanza di personaggi che potrebbero dare un grande contributo umano allo show.

Marco Bellavia, come mai non va in studio nelle puntate serali

Nelle ultime ore si è gonfiato il caso Bellavia: come mai una persona tanto meritevole di essere nel programma, dopo essere stato costretto ad uscire a causa di comportamenti non suoi, ora non è neanche troppo presente in studio?

Alfonso Signorini, interpellato sul caso, ora risponde a chi lo ha criticato.

La cosa è parsa evidente a tutti: mentre Ginevra Lamborghini, squalificata dopo 22 giorni nella Casa per aver detto “Tu meriti di essere bullizzato” a Marco Bellavia, compare ogni benedetta puntata per mandare avanti una fragilissima storia di flirt con Antonino Spinalbese, Bellavia non compare se non lo strettissimo necessario.

Marco Bellavia, tutti gli episodi di bullismo contro di lui

Parla l’agente di Marco Bellavia: “Non ci invitano”

Qualcuno, ad un certo punto, ha chiesto a Bellavia se la mancata comparsa nel programma fosse una sua decisione.

A rispondere è stato il suo agente Tony Toscano: ”Buongiorno Italia, buon Venerdì il mio caro artista Marco Bellavia anche se non va in studio al GF VIP (perché non ci invitano) sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri”.

Poi ha cancellato la storia.

Marco Bellavia, le dure parole nello studio del GF Vip

Chiaramente tutti hanno pensato che fosse andato a toccare un tasto intoccabile. Veloce come il vento, Alfonso Signorini ha utilizzato la sua rubrica di posta su Chi per rispondere ad una lettrice che gli ha chiesto come mai non si vedesse Bellavia in diretta, per negare il negabile: ”Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio il prima possibile.

Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al GF Vip. Un caro saluto!”.

Insomma, le versioni contrastano. Ora si tratta di far parlare i fatti e capire che fine farà Marco Bellavia.