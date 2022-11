Gianluca Benincasa, cosa c’è di strano e preoccupante nell’ex di Antonella Fiordelisi che “sa tutto” e lancia accuse in prima serata

Gianluca Benincasa non solo sa cosa prova, ma sa anche cosa prova e cosa deve provare la sua ex fidanzata: le spiega dove ha sbagliato, e perché lui è la scelta migliore per lei. Non è tutto un po' preoccupante?

Ieri sera nel corso dell’ultima puntata serale del GF Vip è andata in onda una nuova puntata speciale della miniserie “Uomini che amano manipolare Antonella Fiordelisi”.

Gianluca Benincasa, ex fidanzato della Fiordelisi, è entrato in contatto con la ragazza ed ha fatto un monologo di 20 minuti spiegandole i suoi sentimenti, i sentimenti di lei, i sentimenti del suo attuale compagno e, per filo e per segno, cosa lei dovrebbe pensare e come. Ciò che è incredibile è che questo aspetto della vicenda, ovvero che una ragazza abbia subito una vera e propria manipolazione in prima serata, non abbia suscitato grande scandalo nei presenti.

Gianluca Benincasa, unico vero conoscitore dei sentimenti altrui

Facciamo un piccolo riassunto: Antonella Fiordelisi, non proprio la più fortunata di tutte nello scegliere i fidanzati, ha avuto una storia di un anno con Gianluca Benincasa, che prima di essere il suo fidanzato era un suo carissimo amico. I due si sarebbero lasciati a giugno e, a detta di lui, questo sarebbe accaduto per “lasciare che lei si vivesse al meglio l’esperienza dentro la Casa”. Il che, come lo stesso Signorini suppone ieri in diretta, voleva dire anche vederla flirtare -o qualcosa di più- con un altro.

Quando Gianluca Benincasa ha visto l’ex fidanzata finire tra le braccia di Edoardo Donnamaria, ecco che scoppia il dramma: lui, che si dice ancora innamoratissimo, spiega a tutti -compresi coloro che guardavano il GF Vip ieri sera- che anche lei è innamorata di lui che lei lo dica o no. Che lei lo sappia, o no.

Sembra dunque aumentare il numero di ex fidanzati di Antonella Fiordelisi convinti che lei sia ancora innamorata di loro, proprio adesso che lei risulta essere un personaggio molto più popolare e benvoluto dei suoi accompagnatori. Anche Francesco Chiofalo, settimane fa, aveva dichiarato “È ancora innamorata di me”.

Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: “È ancora innamorata di me, ecco perché lo so”

Gianluca Benincasa, onestamente, fa un po’ paura: si presenta come ragazzo sofferente e addolorato, dice di aver fatto di tutto per lei mentre era nella Casa (“quando sei diventata la preferita io avevo fatto di tutto”, dice, facendo intendere che lui abbia raccolto miriadi di voti) e che lei lo ha fatto soffrire dimenticandosi di lui.

Lei, che è ormai chiaro che da tempo pare essere vittima di dinamiche tossiche, piange e gli dice che le dispiace, ma non è innamorata di lui (lasciando intendere che questa cosa peraltro era da tempo ben chiara). Cerca di spiegare che quando lo ha lasciato, è accaduto perché aveva capito di provare per lui “non amore ma bene” e ovviamente le sue parole fanno infuriare Benincasa, che dice “non dire “bene”, dì “amore”. Lui, a suo dire, ha passato le settimane a soffrire, e certo, l’ultima cosa che voleva, come mental coach, era trovarsi in prima serata a Mediaset a parlare di se stesso: “Ci siamo lasciati a giugno, abbiamo mantenuto il nostro legame, i sentimenti non si frenano con un pulsante. Lei lo sa che io sono innamorato di lei, come sono convinto che lei lo sia di me. Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi.

Ho fatto la mia vita, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire nulla, mi sono stato zitto, ho sofferto dentro. Mi sono ritrovato persone che hanno infangato la nostra storia”.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti: innesco del senso di colpa, imposizione di certezze (ti dico io quello che tu provi, ti dico io quello che tu vuoi). La ricetta della relazione tossica è servita: se Benincasa voleva apparire come uomo innamorato, è riuscito solo ad apparire come uno da cui sarebbe lecito scappare a gambe levate. C’è anche l’accusa ad altri: “Tuo padre ti ha manipolato” dice lui a lei, attaccandosi alla narrazione del padre che vuole l’uomo ricco per la figlia (e lì interviene Donnamaria, che spiega: “Ti assicuro che la mia situazione lavorativa è assolutamente precaria”).

Su Twitter, il popolo si divide, tra chi crede che Antonella Fiordelisi sia ancora legata a Benincasa e chi ritiene che per tutto il confronto volesse solo tornare a limonare con Donnamaria sul divano. Pochissimi hanno però notato quanto fosse grave che una persona venga fatta stare in prima serata, a manifestare atteggiamenti tossici, accusando uno stretto familiare della sua fidanzata, implicitamente dicendo che lei non ha consapevolezza dei suoi sentimenti e scatenando insormontabili sensi di colpa.