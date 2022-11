Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, incidente d’auto: finito contro guard rail e camion, le loro condizioni

Dramma per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia, che da poco ha deciso di sposarsi, ha fatto un serio incidente automobilistico. in macchina con loro c'era anche Marco Fantini.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno vissuto un momento di grandissima paura, poche ore fa. La coppia, che stava recandosi in macchina alla sfilata di Intimissimi a Verona, ha avuto un serio incidente automobilistico. Con loro in macchina c’era anche Marco Fantini, marito di Beatrice Valli (e padre delle sue due figlie Azzurra e Bianca).

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, incidente in autostrada: le loro parole

Il racconto del dramma è stato fatto dallo stesso Ignazio Moser, che ha raccontato tutto su Instagram. A quanto pare mentre stavano andando alla sfilata di Intimissimi (dove Moser avrebbe partecipato come modello) la macchina, per motivi non ancora chiari, ha perso il controllo e sono finiti a colpire più volte prima il Guard Rail e poi un camion.

“Abbiamo fatto ping pong tra Guard Rail e camion” ha detto Moser nelle sue stories, nelle quali ha anche mostrato che, fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito in modo grave.

Con loro c’era anche Cecilia Rodriguez e anche lei ha detto che, nonostante l’incidente sia stato potenzialmente serio, sono stati tutti molto fortunati: “L’angelo che protegge ognuno di noi ci ha protetti ieri, anche se ce la siamo vista brutta”.

Lei e Ignazio Moser stanno vivendo un bellissimo momento privato: pochi giorni fa lui ha chiesto alla compagna, con cui ha comprato casa da poco, di sposarlo. Ora non resta che attendere di vedere come i due organizzeranno le nozze (che possiamo prevedere saranno in vero stile “vip”: che accorra Enzo Miccio in loro soccorso?).

In macchina con loro c’era anche Marco Fantini. Fantini, che si è sposato pochi mesi fa con Beatrice Valli, ha due figlie: la piccola Azzurra, detta Zuzu, nata nel 2021. La primogenita della coppia, Bianca, è nata invece nel 2018.

Beatrice Valli ha anche un altro figlio, Alessandro, avuto da una precedente relazione. Sono molte in questo settimane le voci riguardo ad una possibile nuova gravidanza della Valli.

