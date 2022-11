Elisa D’Ospina aspetta un figlio da Stefano Macchi, ex marito di Anna Pettinelli: i due si erano separati pochi mesi fa

In un toccante video postato sui social media, Elisa D’Ospina, 39 anni, ha rivelato che lei e il suo fidanzato, Stefano Macchi aspettano un bambino.

Stefano Macchi e Anna Pettinelli si sono lasciati dopo 8 anni insieme nel giugno 2018. Anna Pettinelli lo aveva annunciato sui social media: “Stefano non è più mio marito. La lucina si è spenta piano piano. Poi quando è arrivata la sera, ho detto che desidero il sole ed era notte”. Anna Pettinelli e Stefano Macchi, da tempo in crisi, hanno partecipato a Temptation Island nel 2019.

Anna Pettinelli si separa da Stefano Macchi: le parole di dolore

Elisa D’Ospina, modella vicentina e modella curvy, conduttrice televisiva e consulente di moda, dal 2011 è sposata per dieci anni con Andrea Alessandrini Gentili, titolare di un’agenzia specializzata in social media marketing e web marketing.

Grazie alla sua partecipazione a “Detto fatto“, è diventata molto popolare. L’anno scorso ha divorziato da Gentili.

Il video dell’annuncio della gravidanza a Stefano Macchi: un momento incredibile

La modella ha portato il suo compagno in Piazza San Pietro in Vaticano e gli ha dato un piccolo pacchetto contenente un test di gravidanza.

Lui l’ha aperto con eccitazione e stupore e il risultato è stato positivo. Lei ha detto a Stefano Macchi: “Non mi sembra vero”. Il video mostra anche un doppiatore che legge una lettera di Elisa D’Ospina, in cui esprime la sua gioia per il test di gravidanza positivo di Stefano Macchi. Scrive: “Tu non hai scelto nulla quando i tuoi occhi sono caduti nella mia anima, e io non ho scelto nulla quando i miei occhi sono caduti nella tua anima. Abbiamo parlato di cose diverse da quelle che volevamo, e abbiamo volato in un universo simile, buio, silenzioso, ma pieno di respiri, di due spiriti illuminati dalle stelle.

E a ritmo del nostro amore improvviso, sei tu che ci hai scelto. Quando ci siamo riconosciuti, sei sempre stato con noi. Come adesso che ti aspettiamo davvero”.