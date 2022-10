Elisa D’Ospina rivela la vera identità di Giovanni Ciacci e lo sbugiarda: cosa fece ai tempi di Detto Fatto, incredibile

Giovanni Ciacci tecnicamente è uscito dalla Casa ma ben si guarda a entrare nei suoi account social. Il popolo di Twitter, Instagram e Facebook (anzi, tutto il popolo in generale) non è davvero impaziente di dargli il bentornato per via di quanto accaduto con Marco Bellavia. E non solo. Il concorrente del GF Vip che […]

Il concorrente del GF Vip che aveva detto di essere entrato nella Casa con la missione di parlare di sieroposititvità e sensibilizzare il pubblico sulla tolleranza verso i malati, è stato il primo ad essere intollerante nei confronti di una persona che non stava bene e lo diceva. E, fuori dalla Casa, c’è qualcuno di famoso che Ciacci lo conosce bene ed è disposto ad assicurare che la tolleranza non sia davvero nelle sue corde.

Ha molto colpito il fatto che tra gli altri, ad esporsi, ci sia stata anche Simona Ventura. La conduttrice, con un tweet, ha così commentato le performance retoriche della serata di lunedì, con le quali Ciacci ha cercato di battere il record mondiale di arrampicata sui vetri: “Ciacci si è fatto riconoscere”. Non si sa questo commento a cosa sia legato, ma è stato seguito da un altro, ben più lungo, di qualcuno che con Ciacci ha lavorato e non vedeva l’ora di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Giovanni Ciacci su Bellavia: “Non sapevo se stava piangendo o pregando”

Elisa D’Ospina e il caso della foto rifiutata da Giovanni Ciacci

Elisa D’Ospina ha conosciuto Ciacci a Detto Fatto e pare che abbia sperimentato sulla sua pelle il carattere dell’uomo. Lo ha raccontato a Fanpage: ”È cambiato molto a un certo punto, non so se per difesa o se per potersi dare un tono. Aveva iniziato ritrovandosi davanti alle telecamere dopo avere lavorato per anni dietro le quinte. A un certo punto una persona prende il volo e non la riconosci più”. A quanto pare erano in molti a non apprezzare il nuovo volto di Ciacci, ma la D’ospina ha parlato di un particolare comportamento sbagliato: ”Non ho mandato giù quello che disse quando, non facendo più parte di Detto Fatto, cominciò a sputare nel piatto dove aveva mangiato attaccando una professionista come Bianca Guaccero.

E un’altra cosa: durante una presentazione dei palinsesti rifiutò di fare una foto con me perché lui era Giovanni Ciacci e io un personaggio di serie B. Si fece la foto con Alberto Matano e tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione”.

Giovanni Ciacci e le parole su Antonino Spinalbese

Sono in molti, a quanto pare, ad aver fatto su Ciacci le stesse considerazioni, e questo accade, secondo la D’Ospina, per via dei cattivi rapporti imbastiti negli anni: ”Quando trovi una persona che prova a seminare malumore a tutti i costi nel tentativo di diventare un personaggio, è normale che sia questa l’accoglienza.

Se ci sono tante persone scontente, forse un motivo c’è. Magari questo cambiamento avvenuto negli anni non l’ho notato solo io. Non vuol dire che sia una cattiva persona, solo che dovrebbe ridimensionarsi. La stessa cosa quando ha detto ‘Io sono Giovanni Ciacci, tu fai il parrucchiere’ ad Antonino.

Da lì capisci l’ego. Tra costumista e parrucchiere che differenza c’è? Uno mette a posto i capelli, l’altro i vestiti. Nessuno di noi ha vinto il Nobel per la medicina”.