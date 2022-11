Uomini e Donne, la nuova Dama Michela sconvolge i presenti: “I medici mi studiano per il mio patrimonio genetico”

Michela ha 80 anni ma ne dimostra 50 e sembra non si capisca come faccia. Tutto sull'incredibile nuova Dama del trono over di Uomini e Donne.

A Uomini e Donne è arrivata una nuova Dama che sta sconvolgendo tutti: opinionisti, Cavalieri e altre donne presenti. Si tratta di Michela, una vispa 80enne che è arrivata negli studi Elios per corteggiare Alessandro ed ha una caratteristica molto, molto particolare.

Michela, la nuova Dama che dimostra 20 anni in meno di quelli che ha

Secondo studi e ricerche, si sa che esiste l’elisir di bellezza e di lunga vita, ma su Uomini e Donne è arrivata la prova che non sempre si tratta di falsi miti. La signora Michela, 80enne residente a Milano, sembra avere almeno 20 anni in meno di quelli che ha. A farle conoscere il programma di Maria De Filippi è stato Alessandro Rausa, 92 anni, ex sarto e oggi popolare personaggio pubblico, che è il beniamino del pubblico di Maria De Filippi.

Quando è entrata in studio ha incuriosito i presenti, in particolare Tina Cipollari e Gianni Sperti, che le hanno chiesto se fosse venuta a corteggiare il corteggiatore di Ida Platano, molto più giovane, Alessandro Vicinanza. “Beh, ma io ho 80 anni”, ha detto la signora Michela, poi rivolgendosi ad Alessandro Rausa ha aggiunto: “Per questo ho scelto te”.

La De Filippi ha sostenuto le sue affermazioni: “Sì sì, è vero”, ha sottolineato mentre i presenti non credevano alle loro orecchie. Poi ha spiegato la sua esperienza, iniziando con: “Ho molti parenti ultracentenari. Abbiamo un certo patrimonio genetico. Abbiamo tutti lo stesso DNA. Non prendiamo farmaci, e io non li ho mai presi.

Non bevo caffè, ma tè o caffè d’orzo. La mia dieta non è ristretta, anche se mangio cioccolato e dolci. Faccio anche attività fisica”. Per quanto riguarda le emozioni, Michela è divorziata e ha una relazione da 33 anni.

Quando Tina ha sentito queste parole, non si è trattenuta dal lanciare una frecciatina a Gemma Galgani: “Se dici che stai bene e smbri giovane, guarda la signora a 80 anni. Sembri sua madre”. Con questo complimento, l’ammirazione della signora Michela è cresciuta: “Anche i medici mi studiano perché non riescono a capire come faccio”.