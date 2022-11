Valerio Scanu si sposa e fa coming out: chi è il compagno del cantante e tutto sulla proposta

Valerio Scanu convolerà a nozze molto presto: il cantante, ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, presto diventerà il marito el suo compagno, l’ingegnere Luigi Calcara. Tutto sulla proposta di matrimonio.

Valerio Scanu si sposa: tutto sulla proposta di matrimonio

Il momento romantico della proposta di matrimonio di Valerio Scanu è stato immortalato in questo video postato su Instagram. Il cantante si è inginocchiato e, porgendo un anello, ha chiesto al suo amore Luigi Calcara se lo avrebbe sposato il giorno del suo compleanno, suscitando un immediato “sì” e l’applauso di alcuni amici.

Non si sa se l’annuncio sia stato accolto con gioia dai fan o con sgomento dal fidanzato, che inizialmente ha sbattuto le palpebre incredulo (ma con un grandissimo sorriso).

Chi è Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro

Il video della proposta di matrimonio è stato pubblicato su Instagram proprio da Valerio Scanu.

Valerio Scanu è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata: la notizia della promessa di matrimonio arriva infatti anche come coming out.

Valerio Scanu è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dove si è classificato secondo. Ha avuto un grande successo con il singolo Sentimento e con Ricordati di noi, brano poi contenuto nel film Amore 14 di Federico Moccia.

Alberto Matano, il matrimonio in pompa magna: ospiti vip e location da sogno