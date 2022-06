Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi: le prime parole dopo le nozze

Nella cornice bucolica di Labico, alle porte di Roma, Albero Matano e Ricardo Mannino si sono sposati in matrimonio con la benedizione di Mara Venier lo scorso 11 giugno. Il settimanale Chi, invitato alle nozze, ha diffuso alcuni dettagli del matrimonio e rivelato la prima dichiarazione pubblica di Riccardo Mannino.

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati: l’entusiasmo dei Vip per le nozze

C’era tantissima emozione e una ventata di allegria che già da giorni circolava tra gli amici della coppia. A testimoniarlo era stata Mara Venier, officiante e grande amica dei due, che in preda all’entusiasmo aveva diffuso foto delle “prove generali” delle nozze.

Quella stessa emozione ha portato la regina della domenica a commuoversi proprio mentre pronunciava le parole che avrebbero reso ufficiale l’unione tra Matano e Mannino: “Mi si è strozzata la voce” ha detto Mara Venier, che ha dovuto fermarsi un momento per la commozione. Il matrimonio è stato un successo, tra gli ospiti amici celebri della coppia, come Raoul Bova e Rocio Morales, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Andrea Delogu e Ema Stokholma. Nei giorni successivi alle nozze hanno continuato a girare sui social foto e video dei vip invitati al giorno del sì e fino a ieri, Mara Venier ha postato sul suo profilo Instagram una story molto eloquente.

La conduttrice si trova a cena con il presentatore de La vita in diretta e altri amici tra cui Serena Bortone. Nel video, Mara Venier scherza con Matano, poi fa un giro di inquadrature della tavola presentando le persone allo stesso tavolo e dopo aver indicato suo marito inventa una gag con Matano che a sua volta esclama “Mio marito” mentre Riccardo Mannino è inquadrato. Insomma, i due non hanno smesso di divertirsi anche se il matrimonio è passato.

La proposta di matrimonio e le prime parole pubbliche di Riccardo Mannino

Si conosce davvero poco di Riccardo Mannino, avvocato cassazionista e grande amore di Alberto Matano.

I due hanno tenuto in grande riserbo la loro relazione e pochissime foto mostravano in volto il signor Mannino prima del matrimonio. Come riporta Dagospia, che ha diffuso le anticipazioni del settimanale Chi in edicola da oggi, sarebbe stato proprio Riccardo a chiedere ad Alberto di sposarsi. Dopo aver sottolineato l’importanza di questo passo per la società oltre che per il loro amore, Mara Venier ha rivelato a Chi, di essere stata il Cupido per il matrimonio.

“Tutto è nato una sera. Eravamo a cena io, Alberto e Riccardo e c’era anche il deputato Vincenzo Spadafora.

Tra un bicchiere e l’altro, mi è venuto spontaneo dire a questi due ragazzi: ‘Ma perché non vi sposate?’. Hanno sempre tenuto alla privacy, nessuno sapeva di questa relazione, ma due persone che stanno insieme da 15 anni hanno costruito qualcosa di importante. “Non mi alzo da questo tavolo se, prima di salutarci, non mi dite una data’, ho detto”.

Così Riccardo ha cominciato a guardare il cellulare, ha controllato il calendario e la frittata era fatta. Al matrimonio erano presenti tantissimi Vip, ospiti di una festa che Matano ha descritto come “una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore“.

Il settimanale Chi, unico media invitato alle nozze, ha rubato poi a Riccardo la prima dichiarazione pubblica. L’avvocato cassazionista ha raccontato come si è innamorato di Matano: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita”. Un commento breve ma efficace, che lascia intendere quanto sia trasparente il sentimento che lo lega a Matano.