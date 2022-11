Marina Occhiena, chi è il marito Giuseppe Giordano: come si sono conosciuti e chi è il figlio

Di origini romane, Giuseppe Giordano è il marito dell’ex cantante dei Ricchi e Poveri, Marina Occhiena. Di recente la donna ha rilasciato un’intervista sul marito scatenando la curiosità dei suoi fan sulla vita privata del compagno. Sappiamo davvero poco su Giuseppe, ma è certo che il loro amore dura ormai da oltre trent’anni e gli ha regalato un bellissimo figlio, Gionata Giordano.

La coppia nasce nel 1991, i due infatti si conoscono durante una partita della nazionale attori e cantanti dove lui lavora come medico e lei gioca, ovviamente nei cantanti.

Il marito di Marina, fa il ginecologo e questo lo porta a stare lontano dai riflettori anche se, di tanto in tanto, ama mandare un messaggio romantico alla sua dolce metà in tv. Il più recente è stato proprio quello mandato in diretta durante una puntata di Domenica In. La donna parla dell’inizio della loro relazione ma soprattutto del suo desiderio di trovare l’uomo l’uomo della sua vita. Giuseppe arriva tardi, quando lei ha 41 anni, ma l’età non è stato certo un problema, e la maternità è stata davvero un dono.

La storia di Marina Occhiena

L’incontro con Giuseppe è stato provvidenziale per Marina, la donna infatti stava attraversando un periodo abbastanza triste e spiacevole.

Nello specifico, durante la conoscenza, la donna aveva appena rotto con Marcello, ex compagno della collega di canto dei Ricchi e Poveri. Questo episodio è stato senza dubbio quello più spiacevole della sua vita lavorativa, ma ben presto la storia è terminata.

Nonostante le critiche Marina aveva detto di essersi innamorata di Marcello ma le cose non sono andate bene. Finalmente, qualche anno dopo, conosce Giuseppe e tra i due scoppia subito la scintilla.

Non poteva esserci soluzione migliore per entrambi infatti ben presto hanno un figlio, anche grazie alle conoscenze mediche del consorte che indirizza Marina verso la procreazione medicalmente assistita e l’amore li lega ancora adesso dopo trent’anni.