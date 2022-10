Franco Gatti, la moglie racconta per la prima volta la verità sulla morte del figlio Alessio: cosa è successo quel giorno

La morte di Alessio, il figlio, è stato un evento mostruosamente sconvolgente nella vita di Franco Gatti. Il cantante e musicista scomparso poco tempo fa aveva infatti perso il figlio Alessio di soli 22 anni e questa tragedia lo aveva portato ad allontanarsi anche dall’attività musicale.

Ora a raccontare il dramma di quei giorni è la moglie di lui, Stefania, che non ha mai dimenticato il giorno in cui suo figlio morì e tutte le false informazioni che da subito hanno cominciato a circolare sul decesso.

Alessio Gatti, la morte del figlio di Franco Gatti: cosa avvenne quel giorno

Per molto tempo si è parlato della morte di Alessio Gatti senza troppe certezze, ma con alcuni dettagli impregnati di vaghezza: si parlava di assunzione di droghe e alcol e di una depressione che non gli stava dando scampo.

Alessio Gatti, Franco Gatti parla della morte del figlio

Stefania Picasso, ora, vuole che certe verità vengano fuori: “Si sono tirate fuori delle cose allucinanti” ha detto la donna a Domenica In: “Hanno fatto apparire mio figlio come un alcolizzato, un tossicodipendente e non lo era assolutamente. Ci tengo a dire questo. Proprio perché non lo era, l’unica volta che ha fatto uso di droga, ha fatto una cavolata”.

Franco Gatti e Stefania Picasso, la magia del loro primo incontro

Quel giorno, Stefania Picasso se lo ricorda molto bene: “Ecco come è morto mio figlio: era solo a casa, gli avevo detto di venire a Sanremo con noi. Ma lui doveva finire un lavoro così mi aveva detto (lavorava in borsa, nonostante avesse solo 22 anni). Un medico che ho assunto mi ha detto che ha avuto immediatamente un infarto da overdose. Ma non essendo un tossicodipendente (questo non lo dico io lo hanno detto i medici) non lo ha saputo dosare.

È stato terribile. Noi eravamo a Sanremo al mattino, la signora che veniva a casa mia non è riuscita ad entrare perché Alessio aveva chiuso la casa”.

È morto Franco Gatti: le cause del decesso

Subito prima della morte, però, pare che la donna avesse ricevuto dei segnali che le avevano fatto intuire cosa stava per accadere: “Mi era arrivato un segnale che mio figlio sarebbe morto. Mi era arrivato due settimane prima che Alessio lasciasse il suo corpo, mi era arrivato un messaggio da parte di mia sorella che ci ha lasciato all’età di 30 anni. La morte di un figlio è straziante. Se si continua a vivere è solo perché ci sono loro che ci aiutano, altrimenti una mamma un genitore non potrebbe mai sopravvivere”.