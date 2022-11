Anna Tatangelo, nuovo lutto in famiglia a un mese dalla morte della madre: la cantante a pezzi, è durissima

Anna Tatangelo ha subìto due lutti nel giro di un mese e mezzo. Dopo la morte della madre, Palmira, ha perso anche il nonno materno, Domenico Vinci, morto nella sua casa di Sora. Il funerale del nonno di Palmira, che si terrà giovedì 17 novembre nella Chiesa della Madonna del Divino Amore, sarà il secondo funerale di Anna nel giro di un mese e mezzo. Il nonno ha ricevuto un messaggio speciale da lei su Instagram: “Ciao nonnino, dai un bacio alla mamma e dille quanto le manca”.

Anna Tatangelo, nuovo lutto a un mese dalla morte della madre

Anna Tatangelo è tornata sul palco poche settimane dopo il funerale della madre, occasione in cui le lacrime le sono scese sul viso mentre eseguiva “La più bella”.

Quando ha cantato “La più bella” per sua madre, che le aveva promesso che avrebbe continuato a cantarla, “le ho detto che questa canzone, la prossima, avrei continuato a cantarla. Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano”. In occasione del compleanno della madre, la cantante ha voluto elogiarla sui social con parole molto tenere: “Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita.

Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te.

Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno”.

Morta la mamma di Anna Tatangelo: le cause della morte

Anna Tatangelo ha anche voluto ricordare il nonno con una canzone: in un video su Instagram la si vede mentre canta in casa sua e si esibisce con Se tu fossi Qui, di Pino Daniele, con accompagnamento al pianoforte da parte di un amico. L’uomo aveva 67 anni ed era proprio il padre di Palmira, la madre della cantante.