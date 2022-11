Chi è Matteo Diamante, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon che vorrebbe entrare nella Casa del GF Vip

Matteo Diamante non è nella Casa del GF Vip ma, dall'inizio della trasmissione, viene fatto il suo nome molto spesso per diversi motivi, specialmente in questi ultimi giorni.

Matteo Diamante è un personaggio molto chiacchierato dai gossip nel corso degli ultimi giorni. Si tratta dell’ex fidanzato della partecipante al GF Vip Nikita Pelizon, che si è resa protagonista per un bacio molto sospetto. Scopriamo insieme i tratti più interessanti della carriera e della personalità del noto influencer.

Cosa fa nella vita Matteo Diamante

Matteo Diamante è ormai una figura abituale degli ambienti televisivi e negli ultimi anni ha acquisito un certa fama. Nato nel 1989, ha preso parte a vari reality show, da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi, passando per Ex On The Beach Italia.

Proprio in quest’ultima occasione aveva rivisto la sua vecchia fiamma Nikita Pelizon, con la quale ha intrapreso una seconda storia d’amore. Nonostante i tanti buoni propositi, la loro relazione è naufragata molto presto e in maniera traumatica.

Matteo Diamante contro George Ciupilan: l’ira fuori dalla Casa

Il litigio tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon

Ora Nikita Pelizon fa parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip, reality show di punta di Canale 5. All’interno della casa più spiata d’Italia, la ragazza ha baciato con passione un altro partecipante, Daniele Dal Moro, in occasione del gioco della bottiglia.

Poco prima, aveva vissuto un piccolo flirt anche con George Ciupilan, diventato negli ultimi anni molto amico di Matteo Diamante. Quest’ultimo non aveva nascosto una certa irritazione in merito alla loro intesa. Non è stata la prima volta nella quale il ragazzo ha ostentato una certa gelosia, visto che era già accaduto in passato.

La gelosia di Matteo Diamante

Forse è proprio per la gelosia che la storia d’amore tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon è naufragata.

Il presentatore del GF Vip Alfonso Signorini ha ulteriormente indagato sulla coppia. Nikita gli ha spiegato che Matteo non voleva che uscisse con i suoi amici, sottolineando che per lei è un capitolo finito da molto tempo.

Ora ci si attende una nuova reazione veemente di Diamante al bacio di Nikita con Daniele.

Ora, Matteo Diamante ha espresso la volontà di entrare nella Casa, e pare essere interessato ad una persona in particolare: “Vorrei dimostrare alla gente chi sono davvero. Non solo un libertino, so anche essere un bravo ragazzo. Micol è la donna che si avvicina più ai miei gusti estetici, ha un carattere molto simile al mio”.