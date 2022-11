Aurora Ramazzotti inseguita dal paparazzo, la reazione della sorella di 7 anni è incredibile

In famiglia sembrano essere tutti pronti a difendere la privacy di Aurora Ramazzottti con le unghie e con i denti, per via del periodo delicato. I più piccoli non sembrano essere da meno.

Aurora Ramazzotti ha postato su Instagram una storia in cui si vede la sorellina, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, inseguire uno dei paparazzi appostati in giardino e cercare di allontanarlo. Tuttavia, sebbene possa sembrare improbabile che il fotografo, molto bravo a svignarsela, non sia riuscito a immortalare la 27enne influencer, la scena è singolare. Inoltre, la sorella di 7 anni stava cercando di allontanarli.

Aurora Ramazzotti racconta come ha reagito davanti al test di gravidanza positivo: il retroscena incredibile

Aurora Ramazzotti contro i paparazzi, la reazione incredibile della sorella di 7 anni

La guerra tra Aurora Ramazzotti e i paparazzi è una questione di vecchia data.

La giovane figlia di Michelle Hunziker ha dovuto subite molto body sharing negli anni scorsi per via di inopportune comparazioni tra il suo fisico e quello della madre, la statuaria Michelle. Lei stessa aveva raccontato di rifuggirli e non andare essere presa alla sprovvista in un post: “Ho da sempre una paura fottuta dell’obiettivo dei paparazzi, ho imparato molto presto che non perdona così, ogni anno cerco di schivarlo e quando li vedo sto mooolto attenta. Questa vacanza ero convinta di averli fregati, qualche ora fa ne ho incontrati tre e la conversazione è andata più o meno così: “Ciao auri, sei arrivata oggi?” Io “no, giovedì!

Vi ho fregati ehhhh?” Loro “in realtà ti hanno già fotografata”

Aurora Ramazzotti incinta, le prime foto con il pancino in evidenza

AHHHH. Quindi c’erano e non li avevo visti 👀così sono andata a vedere se fosse già uscito qualcosa eee.. eccole qua in tutta la mia sensualità”. Aurora Ramazzotti per fortuna è dotata di abbondante autoironia.

Adesso che è incinta, però, è ovvio che tutta la famiglia cerchi di proteggerla e la sorellina di 7 anni non è da meno.

Guarda le immagini: