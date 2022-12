Francesco Totti parla del divorzio da Ilary, confessioni forti: “Mi costerà un sacco”

Questo divorzio s’ha da fare, nonostante tutto. Liberato il cuore dall’astio iniziale, pare che sia Francesco Totti che Ilary Blasi siano pronti a lasciarsi i brutti ricordi e le brutte liti alle spalle. Peccato che, come ha spiegato Francesco Totti, non sarà gratis (almeno per lui).

Francesco Totti parla del divorzio con Ilary e sconvolge tutti

Francesco Totti è completamente proiettato sulla sua nuova vita con Noemi Bocchi: la casa a Villa Clara, i figli di entrambi che fanno amicizia, la scelta dei mobili. Ilary Blasi, a sua volta, sembra aver trovato una nuova felicità con l’imprenditore Bastian, di cui sappiamo poco ad eccezione del fatto che pare baci benissimo (a giudicare dal trasporto che Ilary Blasi mostra nelle foto).

Ilary Blasi paparazzata con il nuovo compagno: le immagini

Eppure, nessuno dei due si è dimenticato dell’altro: i Rolex di lui, le borse di lei, l’investigatore privato. Tutto, in questi mesi, ha portato il clima ad inasprirsi fino a far credere che non si sarebbe mai potuto raggiungere un accordo, tanto che nel caos generale è saltato anche il legame con l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Chi è Bastian, l’uomo al fianco di Ilary Blasi

Ora, pare che ci siano gli estremi per un lieto fine: lo avrebbe confidato Totti negli spogliatoi, subito dopo una partita di calcio a 8: “mi costerà un sacco ma si sistemerà tutto”.

Lo riporta Il Corriere della Sera, che fa intendere che per il divorzio Totti-Blais potremmo veder volare cifre maggiori a quelle del leggendario divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario.