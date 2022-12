Uomini e Donne, Tina Cipollari ha un malore in studio: panico totale, Maria De Filippi reagisce male

Nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, le sorprese non finiscono mai, soprattutto in questa settimana di feste in vista dello stop della trasmissione dei giorni 8 e 9 dicembre. I colpi di scena riguarderanno soprattutto il trono over, con dame e cavalieri ormai noti nella continua ricerca dell’amore. Vediamo insieme Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 dicembre 2022.

Una storia d’amore finita bene

Tra le curiosità maggiori del pubblico di Uomini e Donne c’è di sicuro la curiosità di sapere come procede la storia d’amore tra Ida e Alessandro. Per chi si fosse perso le puntate scorse, è bene ricordare che la dama siciliana aveva deciso di lasciare lo studio di Canale cinque per proseguire la conoscenza di Alessandro fuori dai riflettori.

A distanza di tempo, la coppia torna in studio svelando che il loro rapporto va a gonfie vele.

ida Platano di nuovo contro Riccardo Guarnieri

Ida Platano sarà la protagonista anche di un’altra vicenda che avverrà in studio ma, questa volta, Alessandro non c’entra niente. A intrattenere i telespettatori con qualche colpo di scena è infatti Riccardo Guarnieri che sembra non accettare di buon grado la scelta della sua ex fiamma Ida.

Nonostante la dama abbia abbandonato la trasmissione con Alessandro, per Riccardo non è ancora finita, soprattutto per via dei messaggi che Ida gli avrebbe mandato dopo la scelta finale.

Gli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, non la farà passare liscia a Riccardo che uscirà dallo studio in lacrime.

Se pensate che le novità siano finite qui vi sbagliate di grosso perché tra i vari colpi di scena ci sarà spazio per il malore di Tina.

La dama di Vigevano, ormai nota per i suoi trascorsi amorosi nel programma, dopo un’accesa discussione con l’opinionista Pinuccia, accuserà un malore obbligando Maria De Filippi a intervenire. Ma non preoccupatevi perché sarà la stessa Tina a dichiarare di aver finto.