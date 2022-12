Alessandro Basciano in ospedale, operato poche ore fa: paura per il futuro papà, cosa è successo

Alessandro Basciano è finito in ospedale ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico: lo conferma una foto pubblicata da Alessandro Basciano su Instagram e che getta nello sconforto i fan del futuro papà.

Alessandro Basciano è stato ricoverato in ospedale: Cosa è successo? Ha postato una foto in bianco e nero di se stesso a letto, con il volto bendato, ma non ha detto nulla su quanto accaduto. Forse ha voluto camuffare il suo aspetto post operatorio utilizzando le tonalità del bianco e del nero. Non sappiamo nulla di certo sulla giornata di Alessandro, anche se non ne ha parlato molto nel suo post su Instagram.

Alessandro Basciano, le parole dopo l’intervento chirurgico

Secondo le informazioni ricevute, Basciano ha condiviso la storia della sua visita in ospedale su Instagram poco tempo fa. Non sembra essersi verificato nulla di allarmante o preoccupante, quindi non c’è da preoccuparsi. Ha scritto semplicemente: “È andata….”. In seguito ha taggato un medico, fornendo qualche informazione in più. Ha scritto “è andata”, riferendosi apparentemente a una procedura chirurgica.

Il tag al medico fornisce un quadro più chiaro della situazione.

Amedeo Venza, esperto di gossip e grande amico della coppia dei Basciagoni (Alessandro Basciano e Sophie Codegoni) ha voluto confermare che non sarebbe accaduto niente di particolarmente grave: “Ragazzi ve lo dico qui così non intasiamo i Direct! Ale ha fatto un piccolo intervento…nulla di grave! Ora deve riposare un po’!”