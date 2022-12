Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip: tutti i motivi per cui potrebbe essere un gravissimo errore

Ginevra Lamborghini era stata squalificata dal reality per via delle sue gravi affermazioni su Marco Bellavia ed i casi di bullismo nei suoi confronti. Farla rientrare ora sembra una mossa azzardata.

I produttori hanno permesso il rientro di Ginevra Lamborghini, che era stata bandita per aver detto che Marco Bellavia meritava di essere bullizzato. Una frase molto poco apprezzata che aveva suscitato la mobilitazione del pubblico e che aveva portato alla sua eliminazione. Due mesi dopo, sembra essere stata dimenticata. Il GF Vip ha concesso a Ginevra un lasciapassare speciale: tornerà come partecipante dopo essere stata messa in quarantena, ma solo in veste di ospite. Non tornerà come concorrente, dunque, ma la sostanza è la stessa.

Ginevra Lamborghini squalificata per bullismo, cosa è accaduto con Marco Bellavia

Perché è importante per il GF Vip far rientrare Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, anche se a distanza, è coinvolta nel triangolo Antonino Spinalbese–Oriana Marzoli. La produzione ha accolto la sua richiesta di un periodo di vacanza. Tutti i personaggi di questa storia riconoscono che Ginevra, in questo momento nel reality, è in prima linea. Dopo che Antonino si è innamorato dell’ereditiera, il reality ha pensato di sfruttare questa possibilità, accontentando anche migliaia di fan che da settimane chiedevano il ritorno di Ginevra. I produttori della storia hanno deciso di far tornare Ginevra perché hanno capito che poteva essere funzionale alla storia di Antonino.

Ginevra Lamborghini rientra nella casa, la reazione di Antonino Spinalbese

Ovviamente la decisione di far rientrare Ginevra, seppur temporaneamente, ha sollevato le proteste di molti: è la prima volta che una persona squalificata per penalità o per una condotta ritenuta grave viene fatta rientrare in gioco, seppur temporaneamente. Non è mancato ad esempio il commento di Salvo Veneziano, a sua volta squalificato nel corso del suo secondo Grande Fratello Vip -dopo pochi giorni per via delle sue frasi nei confronti di Elisa De Panicis.