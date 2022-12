Emma Marrone, “Devo cominciare a darla via”: la frase che zittisce tutti, perché l’ha detto e la confessione

Ha stupito tutti la bella Emma Marrone quando ha risposto a uno dei suoi follower di voler iniziare a fare sesso dopo un periodo piuttosto lungo di astinenza.

Cos’è successo sul suo profilo Instagram

Conosciamo tutti la schiettezza di Emma Marrone e la sincerità con cui si pone al suo pubblico. Così qualche giorno fa ha accettato di rispondere alle domande che i suoi fan e follower le ponevano su Instagram e alla richiesta di un ragazzo che le chiedeva da quanto tempo non facesse l’amore lei ha risposto che è quasi un anno e che è giunto il momento di darla via come se non fosse sua: “Dicembre scorso.

Quasi un anno fa. Lo so… Male… anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia!!!”

Probabilmente si è trattato solo di una battuta o del desiderio di iniziare una storia d’amore, eppure la sua risposta ha fatto molto clamore tanto da mettere in agitazione molti suoi fan. Infatti, dopo questo momento rosa, Emma è ritornata subito a parlare del suo stato d’animo per la perdita del suo papà e del desiderio di volerlo ancora accanto a se.

Emma Marrone fidanzata: la vita sentimentale della cantante

A pensarci bene, è da tempo che Emma marrone non viene paparazzata in dolce compagnia e come aveva confermato anche da Silvia Toffanin per il momento non è fidanzata e non è alla ricerca disperata dell’amore.

Ma ora sembra sentirne la mancanza e, stuzzicata da un fan curioso, ha manifestato la sua nostalgia apertamente con quel tocco di ironia che la contraddistingue. Ciononostante, ha ammesso di non cercare disperatamente un fidanzato perché sa bene che nella vita è meglio stare sole che male accompagnate.

Emma Marrone, la confessione sul dramma che sta vivendo

La cantante salentina non si è sottratta ad alcuna domanda, tanto che parlando del suo papà morto per la leucemia a settembre, ha dichiarato di sentire forte la sua mancanza e di rivolerlo lì con lei.

Emma Marrone e i suoi fan: continua così!

Chi conosce Emma Marrone sa che è sempre molto schietta e non si intimorisce di fronte ad alcuna domanda, neanche quelle più personali. È successo ad Amici e a X Factor dove la cantante è stata apprezzata per la sua personalità estroversa, il modo di porsi sempre molto chiaro, e noi la amiamo proprio per questo!