Oroscopo dell’amore per il 2023; chi troverà l’anima gemella e chi, invece, dovrà vivere separazioni e tradimenti

Chi potrà godere momenti di grande amore nel 2023 e chi, invece, dovrà superare periodi difficili in coppia e non.

L’anno 2023 sta per iniziare. Vediamo insieme quali sono le previsioni dell’oroscopo per quanto riguarda l’amore per i 12 segni zodiacali.

I segni che avranno Saturno contro nel 2023

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete il 2023 inizia bene nel campo dell’amore con il transito di Venere nel segno. Le stelle rivelano importanti novità anche per chi sta cercando dei nuovi affetti.

Oroscopo Toro

Per i nati nel Toro nel prossimo anno ci sarà una forte motivazione per rimettersi in gioco nel campo sentimentale e la posizione di Venere, che entrerà nel segno dal 16 marzo faciliterà le cose con l’amore che torna assoluto protagonista.

Oroscopo Gemelli

Dal lato sentimentale, fino a febbraio le stelle sono in opposizione, ma per i single da quel momento si avranno delle possibilità di nuovi incontri fino al termine del mese di marzo. Importante è non essere preda di troppe ansie.

Oroscopo Cancro

Per i nati nel Cancro dal mese di febbraio potrebbero esserci novità importanti in amore con un transito positivo di Venere, mentre fino a quel momento Giove sarà in opposizione. Buona situazione per i giovani che allacciano le prime esperienze in amore.

Oroscopo Leone

Anche per i nati nel Leone la situazione dal punto di vista sentimentale sarà migliore dal mese di febbraio quando terminerà la posizione opposta di Venere.

Per le coppie che hanno subito un allontanamento ci sarà la possibilità di riunirsi.

Oroscopo Vergine

Qualche tensione in amore per i nati nel segno nei mesi di febbraio e di marzo con Venere e Marte contrari. Questo potrebbe creare problemi nelle coppie stabili, e il rapporto con il partner ne potrebbe risentire.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nella Bilancia il 2023 porterà ad un generale miglioramento della situazione in campo sentimentale con la possibilità anche di allargare la propria cerchia delle amicizie.

Oroscopo Scorpione

Il 2023 porterà ai nati nel segno dello Scorpione la possibilità di eliminare alcune tensioni che sono rimaste nel rapporto di coppia. Possibili rapporti con nuove persone per chi si lascia andare ai sentimenti.

Oroscopo Sagittario

Fin dal mese di gennaio per i nati nel segno sono in arrivo dei momenti di grande passione in amore, con un desiderio molto forte di avventure che superano il quotidiano “tran tran”.

Oroscopo Capricorno

La posizione favorevole di Saturno a partire dal mese di marzo porta ad un miglioramento della situazione in campo sentimentale e fino a quel momento si deve evitare di perdere la pazienza, mostrandosi tolleranti.

Oroscopo Acquario

Via libera alla passione fin dai primi mesi dell’anno per i nati nell’Acquario, con possibilità di avere sia conferme per le coppie stabili, che nuovi amori per i single.

Oroscopo Pesci

Risposte positive dal punto di vista sentimentale sin da gennaio per i nati nei Pesci che avranno rapporti personali pervasi da una maggiore serenità e saranno anche in grado di superare tutte le incertezze.