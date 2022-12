Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò si imbarazza e reagisce male per le parole del collega: le sue parole

Sei un appassionato del programma di Carlo Conti Tale e Quale? Se la risposta a questa domanda è affermativa, di sicuro non ti sarà sfuggita la battuta del comico Ubaldo Pantani che, nell’imitazione di Paolo Fox, ha tirato in ballo una pseudo relazione tra Pierpaolo Petrelli e Rosalinda Cannavò. Se vuoi sapere qualcosa in più prosegui nella lettura di questo articolo per scoprire Pretelli e Rosalinda insieme a Tale e Quale: che imbarazzo per quella battuta!

Pierpaolo Pretelli ripropone Achille Lauro e scatena il pubblico

Tra i protagonisti della puntata di Natale e Quale show andata in onda la scorsa domenica (11 dicembre), ci sono stati Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò che hanno duettato insieme esibendosi nella canzone natalizia Jingle Bell Rock travestiti da Annalisa Scarrone e Achille Lauro.

Pierpaolo e Rosalinda si conoscono dai tempi del Grande Fratello Vip e avendo vissuto insieme per lungo tempo, si conoscono in maniera abbastanza confidenziale. Forse è stato proprio questo il motivo che ha fatto scattare la battuta del comico presente nella giuria del format.

Pierpaolo Pretelli confessa tutta la verità sul rapporto tra la fidanzata Giulia e la sua ex compagna Ariadna Romero

Cosa è successo a Natale e Quale show

Rosalinda e Pierpaolo hanno entusiasmato diversi follower con la loro esibizione mentre ne hanno lasciati indifferenti alcuni. I ragazzi non hanno convinto neanche Cristiano Malgioglio il quale ha dichiarato di apprezzare molto Pierpaolo anche se non aveva suscitato nessuna emozione in lui con la performance appena eseguita.

Una battuta che lascia il gelo in studio

Al termine dell’esibizione, Pierpaolo e Rosalinda si sono posizionati di fronte alla giuria incassando con diplomazia le critiche fino all’arrivo della battuta di Ubaldo Pantani che ha lasciato il gelo in studio.

Il comico nei panni di Paolo Fox ha infatti detto: “Le stelle ci dicono che potreste avere una storia sempre se non l’avete già avuta”.

Pierpaolo è rimasto in silenzio mentre la Cannavò si è sentita di replicare affermando che entrambi hanno già una relazione; sia Pretelli che Cannavò hanno conosciuto la loro dolce metà proprio al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi parla di Pierpaolo Pretelli e del loro amore

In particolare Pierpaolo è fidanzato con Giulia Salemi mentre Rosalinda con Andrea Zenga, l’ex calciatore ed oggi commentatore sportivo figlio di Walter.

Molti dei fan delle coppie non hanno gradito molto la battuta e si sono schierati con i protagonisti difendendoli a spada tratta mentre altri ne hanno colto il lato comico.