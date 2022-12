Uomini e Donne, anticipazioni: puntata leggendaria, Ida Platano torna in studio e succede di tutto

Ida Platano è ufficialmente uscita dal programma ma oggi la rivedremo in studio: il suo ingresso non sarà privo di colpi di scena che faranno impazzire una persona presente.

Il dating show condotto da Maria De Filippi fa ancora parlare di se e passato il ponte dell’Imamcolata, ritornerà più grintoso di prima lunedì 12 dicembre 2022 con nuovi colpi di scena. I personaggi si destreggeranno tra Tina Cipollari sempre pronta a polemizzare e le nuove storie d’amore in procinto di sbocciare, che fanno presagire tanta tenerezza. Ma cosa ci aspetta nella puntata di oggi e quali sono le anticipazioni più bollenti?

I personaggi di oggi 12 dicembre 2022: tutte le anticipazioni

Ricordiamo che oggi troveremo Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino come opinionisti sempre pronti a bacchettare i protagonisti, mentre Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Federico Dainese saranno i tronisti di questa prima parte della stagione.

Dopo l’ultima puntata, infatti, abbiamo lasciato il cavaliere Mario e la bella Gemma in un’accesa discussione, secondo gemma, infatti, Mario è interessato a Pamela che secondo indiscrezioni sarebbe in tv solo per essere notata e fare successo e non per un reale interesse nei suoi confronti.

Uomini e Donne, tutti i tronisti e le troniste rifiutati dai corteggiatori: i no che hanno fatto più male

Intanto Silvia e Biagio stanno cercando di recuperare la loro relazione burrascosa, una situazione che ha fatto arrabbiare anche l’impassibile Maria De Filippi, che si sarebbe accorta dello scarso interesse di Biagio per la dama.

Anticipazioni sulla puntata del 12 dicembre 2022

Vedremo finalmente Alessandro e Ida come ospiti per raccontare tutti i particolari della loro relazione mentre Pinuccia e Tina Cipollari troveranno un nuovo motivo per litigare in studio, battibeccando pubblicamente.

Un momento tenero lo vivremo grazie a Federico che ci racconterà l’esito della sua esterna sia con Alice che con Carola, con un tenero bacio con quest’ultima che farà scattare la gelosia delle altre.

Morta Paola D’Andrea, celebre protagonista di Uomini e Donne: le cause della morte

Insomma, tante novità in pentola e noi non vediamo l’ora di scoprire tutti i particolari di questi incontri, seguendo la puntata su Canale 5 alle 14:45 o sul sito di Witty Tv dove è possibile recuperare le vecchie puntate o semplicemente per rivederle. Infine, vi sarà un’ulteriore replica alle 20:00 circa su La5.