È morto Lando Buzzanca, le parole di rabbia della compagna Francesca Della Valle: “È stato ammazzato”

Dopo un percorso lungo e difficile di cui era stato testimone anche il suo medico personale -che aveva denunciato le sue condizioni di salute e il degrado a cui il suo fisico era stato sottoposto- Lando Buzzanca si è spento all’età di 87 anni.

Negli ultimi tempi, pur conservando la sua lucidità, l’attore -conosciuto per il suo temperamento e per la sua forza vitale, tra le altre cose- aveva subito un terribile calo dal punto di vista fisico. La compagna dell’attore, Francesca Della Valle, ha denunciato gravi mancanze nel trattamento dei suoi ultimi mesi.

Lando Buzzanca: “Scheletrico, pesa 50kg”, una situazione tragica denunciata dal medico, che si scaglia contro l’Rsa

Francesca della Valle, la rabbia dopo il lutto

Francesca Della Valle non ha paura di parlare né di agire, come testimoniano le sue parole riportate da Ansa: “Tutto quello che ho fatto finora è nulla rispetto a quello farò: da oltre un anno e mezzo denuncio il fatto che avevano abbandonato Lando in una Rsa contro la sua volontà. A ciò si contrappongono menzogne e calunnie di chi vuole nascondere la verità: è stato ammazzato dall’applicazione della legge 604. quella sull’amministratore di sostegno, voluta da chi gli era accanto.

L’ho visto il 1 dicembre ed era migliorato, poi in 17 giorni di hospice è peggiorato”.

Lando Buzzanca ricoverato al Gemelli, situazione tragica: la denuncia del medico, “Come sta grazie alle “cure” in Rsa”

All’incirca un mese fa, il medico Fulvio Tomaselli, che aveva avuto in cura Buzzanca prima del suo ricovero in Rsa, aveva parlato delle penose condizioni in cui si trovava l’uomo: “Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25-30 chili. Buzzanca dopo le “amorevoli cure in una rsa”, è sfinito. Un anno fa parlava e camminava, ora è scheletrico e rannicchiato in un letto.

Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli dal’8 novembre”.