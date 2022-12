Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: Signorini rivela chi la sostituirà e spiazza tutti con la sua scelta

Sonia Bruganelli si prende una pausa dal GF Vip: lo ha dichiarato ieri sera Signorini in prima serata, alla fine della puntata del GF Vip.

Per Sonia Bruganelli si tratta di un momento di riposo che darà la possibilità a qualcun altro di tessere lodi o affossare concorrenti in prima serata: la sua figura si sdoppierà, addirittura, ed il ruolo di opinionista verrà affidato a due persone anziché una.

A parlare è stato Alfonso Signorini, che per fare questo annuncio spiazzante l’ha buttata sul ridere: “Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi.

E la sostituiamo indovinate con chi. Con voi due! Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi e non fatemi fare brutte figure mi raccomando. Dovete essere sempre sul pezzo. Sole anche te mi raccomando. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di bastardini. Saremo un covo di vipere e bastardini. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo”.

Soleil Sorge ha immediatamente reagito a questa notizia con grande entusiasmo: “Ma il pubblico è pronto a un covo di bast*rdi al quadrato?

Sai come risvegliamo lo spirito natalizio in casa? Fantasmi del passato, presente e futuro”.

Nessuna possibilità per ex gieffini di prendere il posto di Sonia Bruganelli, come Elenoire Ferruzzi (da alcuni considerata favorita per questo ruolo). Allo stesso modo non vedremo un ritorno di Adriana Volpe, che di sostituire Sonia Bruganelli probabilmente ha una grande voglia.