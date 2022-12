Mara Venier, “Mi ha minacciata di morte, io oggetto di violenza”: il racconto atroce di cosa ha vissuto

Mara Venier ha raccontato per la prima volta di cosa le è accaduto e come lo ha affrontato, e superato. Un enorme dramma, che l'ha ferita enormemente.

Mara Venier ha avuto modo di raccontare una terribile esperienza del suo passato, legata al periodo in cui ha vissuto una relazione con un uomo molto violento -e non solo fisicamente.

Mara Venier, tremenda notizia a pochi minuti dalla puntata di Domenica In: la conduttrice distrutta

Il suo racconto di una terribile esperienza passata è giunto nel corso di un’intervista a Il Messaggero: “Quando ero poco più che ventenne sono stata oggetto della violenza, minacciata di morte con un coltello, stalkerizzata per anni. La Mara di oggi gli avrebbe fatto un paiolo così: quella del tempo era nelle mani di quest’uomo, che ora è morto, aveva paura a denunciare.

Quando ho girato lo spot che parla di controllo psicologico, economico avevo la voce che si spezzava: era la mia storia. Ripensavo a quando la psicologa mi disse che rischiavo il suicidio, tra botte e umiliazioni. Mi sono ribellata a lei e lui. Ora mi sono dipinta il 1522 sulla mano e non mi pare vero, dopo 50 anni, di essere stata proprio io (qui Mara piange un po’). Mi sarebbe piaciuto lo vedesse, quello spot, proprio lui”.

La figlia di Giampiero Galeazzi durissima con Mara Venier: cosa fece la conduttrice subito dopo la morte del giornalista

Ora la vita sentimentale di Mara Venier è molto felice: è sposata ormai da molti anni con Nicola Carraro, con il quale ha una quotidianità di grande gioia. Lei, in passato, lo ha descritto con queste parole: “L’unico che non voleva cambiarmi. L’unico che non è geloso del mio passato, anche degli uomini del mio passato. È lui a dirmi: hai chiamato Jerry Calà? Ci vediamo con Renzo Arbore?”.