Mara Venier, tremenda notizia a pochi minuti dalla puntata di Domenica In: la conduttrice distrutta

Mara Venier ha scoperto qualcosa di veramente terribile prima di andare in onda con l'appuntamento settimanale con Domenica In. Come ha reagito alla notizia.

Poco prima della messa in onda in diretta a Domenica In, Mara Venier ha avuto (e reso nota) una terribile notizia personale. Nonostante questo è riuscita a portare avanti con grande professionalità tutta la puntata.

La brutta notizia riguarda il marito Nicola Carraro, al momento a Santo Domingo, dove l’ex produttore ed imprenditore passa gran parte dell’anno (spesso insieme alla moglie).

Nicola Carraro ha il Covid: le condizioni del marito di Mara Venier

Nicola Carraro, il caro marito di Mara Venier, è positivo al Covid.

Secondo il post su Instagram della conduttrice, pubblicato poco prima dell’inizio dell’attuale puntata in diretta di Domenica In, Nicola e Nicola sono molto attenti in questi giorni a causa di una possibile infezione da Covid. “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni …ma adesso il Covid è arrivato lì a Santodomingo Casa de campo …mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio Ti amo ❤️ grazie al prof Le Foche – ha scritto la “zia” Mara nel post, caricando una foto di Nicola sorridente mentre gli inviava questa foto per rassicurarla che le sarà vicino.

Ha poi ringraziato il medico che segue il marito.

Anche Nicola Carraro ha pubblicato un post per annunciare di avere il Covid, confortando però tutti sulle sue condizioni:”Ebbene si, pur essendo stato super attento ho preso il covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori ♥️e ora mi guardo mia Moglie”.

Sono tanti gli amici e colleghi che hanno voluto esprimere la loro solidarietà a Nicola Carraro: tra questi Alberto Matano, grande amico della coppia, Monica Leofreddi, Angela Melillo e molti altri.