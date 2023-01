Sanremo, Zelensky ospite al Festival: la notizia sconvolge il Paese, cosa succederà

Volodymyr Zelensky sarà ospite, da remoto, al festival di Sanremo: la sua partecipazione, in quanto simbolo della lotta ucraina nella guerra alla Russia, non piace però a tutti.

Tra le tantissime novità che porterà il prossimo Festival di Sanremo non c’è solo la partecipazione e co conduzione di Francesca Fagnani, Paola Egoni e Chiara Ferragni.

Ora è arrivata una notizia che sta sconvolgendo i futuri spettatori: in collegamento da remoto avrà un momento di intervista all’Ariston anche Volodymir Zelensky, presidente ucraino e uomo dell’anno.

Zelensky al Festival di Sanremo, quando andrà in onda

Tra coloro che non sono affatto d’accordo con la partecipazione da remoto di Zelensky, ci sono i componenti del comitato di Liberazione Nazionale e membro attivo del collettivo Pecora Nera, come riportato da Ansa:”Ci giungono voci che il presidente ucraino Zelensky vorrebbe trovare uno spazio di partecipazione all’interno del Festival di Sanremo il prossimo mese di febbraio.

Se ciò risultasse vero, inviteremo tutti i pacifisti d’Italia e non a riunirsi a Sanremo, per presenziare e occupare, in preghiera, ogni singolo angolo della città. Occuperemo le strade di Sanremo dando corso a una preghiera in forma sincretica, per allontanare qualsivoglia speculazione da un’arte così alta come la musica e per promuovere qualsiasi atto solidale contro la guerra”.

L’idea di una partecipazione a Sanremo sarebbe stata esplicitata nel corso di un’intervista a Porta a Porta con bruno Vespa: in quell’occasione Zelensky avrebbe parlato del fatto che gli sarebbe piaciuto partecipare al Festival, e durante un’intervista ad Amadeus è venuto fuori che la celebre intervista avrà luogo da remoto (è ovvio che, dato il clima di guerra ancora estremamente violento in Ucraina, per il presidente è impossibile spostarsi al momento).