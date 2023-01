Federico Fashion Style parla del nuovo compagno dell’ex Letizia e lancia una frecciatina terribile

Federico Fashion Style si trova nel bel mezzo di una separazione non priva di momenti critici dalla ex compagna, Letizia Poircu, madre della loro figlia Sophie Maelle.

Letizia Porcu ultimamente si è esposta sui social, mostrandosi in compagnia di un’altra persona. Davanti alle immagini della nuova coppia felice Federico Lauri, in arte Fashion Style, ha spiegato come si sente emotivamente.

Federico Fashion Style distrutto dopo la separazione, cosa è accaduto tra lui e l’ex compagna Letizia Porcu

Le parole dette da Federico Fashion Style su Instagram sono molto chiare, ed escludono uno sviluppo sentimentale per lui: ”L’amore per me non esiste, o almeno in questo momento storico.

L’unico amore della mia vita che sarà per sempre è per mia figlia”. Per quanto riguarda il nuovo compagno dell’ex moglie, glissa diplomaticamente:”Ragazzi ma non è morto mica nessuno, ho solo chiuso una storia, che era già chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia da parte mia, dall’alta probabilmente….”.

Un indizio sui suoi veri pensieri potrebbe essere il fatto che l’hai stylist abbia deciso di usare, come sottofondo alla story, la musica di Soldi di Mahmood, come a sottintendere che ci fossero interessi economici di mezzo.