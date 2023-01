Giovanni Ciacci parla dopo il GF Vip: “Cosa mi hanno chiesto di fare dentro la Casa, ho rifiutato”

Giovanni Ciacci è uscito dalla Casa del GF Vip poco dopo l'inizio del programma, ed ora riferisce che le cose per lui non stanno andando bene.

L’esperienza di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip è stata tutt’altro che lunga e positiva. Coinvolto nella questione Bellavia, Ciacci non solo è uscito prima con un telefoto flash, ma adesso sostiene di vivere le conseguenze di situazioni non volute da lui e di essere vittima di una sorta di shitstorming seguito alla sua uscita dal GF Vip.

Già nel periodo successivo alla sua uscita dalla Casa, Giovani Ciacci aveva denunciato di aver ricevuto minacce di morte e di essere stato vittima di attacchi diretti e indiretti. Purtroppo per lui il problema non era stato solo il comportamento avuto da lui (come da altri) all’interno della Casa, ma anche le testimonianza rese da alcuni colleghi dell’ambiente televisivo che sembravano confermare un carattere difficile.

Marco Bellavia: cos’è successo dentro la Casa del GF Vip

Ora, a mesi di distanza da quel periodo, Ciacci rivela di aver avuto grossi problemi anche a livello fisico: ”Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”.

Giovanni Ciacci, minacce dopo l’uscita dal GF Vip

Secondo Ciacci, molti all’interno della Casa avrebbero avuto dei pregiudizi sulla sua sieropositività: ”Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte.

A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio!”. Riguardo al caso Bellavia, invece, spiega di ritenere che sia stato un caso montato:“Questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”.