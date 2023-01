Federico Fashion Style, coming out a Verissimo? L’indiscrezione, la frecciatina sul perché lo farebbe

Gay o non gay, bisex o non bisex? Le voci su una preferenza di genere diversa dall’eterosessualità per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, non sono mai sparite del tutto. Lui, individualmente, e in coppia con la ex compagna (anche nel recente passato) aveva sempre smentito con forza questa ipotesi.

Ora, una nuova indiscrezione porta a credere che un coming out arriverà molto presto, ed ecco in che modalità…e perché.

Federico Fashion Style, la reazione alla notizia del nuovo compagno dell’ex Letizia Porcu

Federico Fashion Style ha interrotto da poco la relazione duratura con Letizia Porcu, dalla quale è nata la figlia Sophie Maelle.

Nel corso degli anni Federico Lauri ha dovuto però combattere con un’ipotesi, ovvero quella su una sua ipotetica omosessualità o bisessualità, che ha sempre respinto. Solo dopo la separazione l’hairstylist ha cominciato a fare dichiarazioni vaghe, ed ora si parla della possibilità che a breve ci sia un coming out pubblico e…televisivo. In particolare c’è chi ritiene che la presenza di Lauri a Verissimo nella puntata di domani possa portare il suo pubblico ad assistere ad una dichiarazione pubblica.

Federico Fashion Style parla di sessualità per la prima volta a cuore aperto

Le parole di Alessandro Rosica: “Prendere fior di quattrini e fare coming out”

Nello specifico è Alessandro Rosica a parlare di questo coming out, come ha detto sulla sua pagina Investigatore Social: “Ha ammesso di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia.

Ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa, cosa non vera”. Nel discorso di Rosica c’è anche una frecciatina, ovvero la velata accuse a “prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutta Italia”.