Gegia radiata dall’albo degli psicologi dopo le frasi a Marco Bellavia al GF Vip: cosa succederà ora

Ce la ricordiamo tutti Gegia, al secolo Francesca Carmela Antonaci? È stata una delle meteore dell’edizione ancora in corso del GF Vip. Presentatasi come sottotrama comica del reality, pronta a fornire momenti di gioia ed allegria con la sua parlantina, è finita per essere una delle concorrenti-simbolo del dramma Bellavia.

Gegia, dopo Bellavia giungono le frasi su Antonella Fiordelisi, cosa ha detto

Hanno fatto, all’epoca, il giro del web i video di Gegia che si esprimeva in maniera a dir poco scorretta nei confronti di Marco Bellavia. Ciò che fece più inorridire fu il fatto che Gegia, laureata in psicologia, non solo non si accorse del malessere psicologico di Bellavia, ma mise in atto comportamenti lesivi e danneggianti nei suoi confronti.

Bellavia decise di uscire a due settimane dall’inizio del programma, distrutto emotivamente e fisicamente.

Gegia rimase ancora per poco e fu eliminata dopo una nomination.

Il caso Bellavia: cosa è accaduto al GF Vip

Poco dopo cominciarono a fioccare le richieste all’ordine degli psicologi del Lazio affinché il suo nome venisse radiato dall’albo. Tra chi fece questo appello all’ordine c’era anche Veronica Stata, che oggi dà la notizia della radiazione dall’albo.