Loredana Lecciso dice tutto su Romina Power: la verità sul loro rapporto e su cosa pensa AlBano Carrisi

Che il triangolo Lecciso-Carrisi-Power non fosse privo di tensioni, si era già capito. Adesso a confermarlo, dopo le parole di Albano Carrisi, arrivano alcune affermazioni di Loredana Lecciso che descrive un clima di pace armata.

Loredana Lecciso ha scelto di confidarsi in un’intervista sul settimanale Nuovo, in cui ha raccontato come ha vissuto negli ultimi anni la presenza dell’ex moglie di Al Bano nella sua vita: “Sono sempre stata per il quiero vivere e continuerò ad esserlo. Se ho mai avuto paura di essere lasciata? No, non ho mai avuto questo tipo di paure, nemmeno quando Al Bano è stato male.

Da quando sto con lui sono cresciuta e maturata con gli anni: ma questo è un cambiamento che fa parte della vita di tutti. Cosa auguro a Romina? Spero con tutto il cuore che arrivino tanti successi, come quelli che ha ottenuto fino a questo momento nella sua carriera”.

Era stato Albano Carrisi a parlare delle difficoltà avute con Romina e di quanto lei gli avesse tolto: “Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto.

E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”.