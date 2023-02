Flavio Briatore e Barbara d’Urso, la verità: escono insieme, lei racconta tutto per la prima volta

Sono settimane ormai che si parla di una liaison bizzarra quanto dopotutto comprensibile tra Flavio Briatore e Barbara d’Urso. Tanto effettivamente compatibili quanto bislacchi insieme (sarebbe la prima volta che lui si fidanza con qualcuno senza che ci sia una differenza d’età superiore ai 20 anni), i due sembravano voler mantenere il massimo riserbo sulla natura del loro rapporto. Fino ad ora.

In un’intervista a Il Corriere della Sera Barbara d’Urso si è aperta sui rapporti umani che attualmente sta vivendo. Quando si arriva a parlare di Flavio Briatore, dice chiaramente: ”L’ho conosciuto.

Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro. Siamo usciti un po’ di volte con altri amici.

Da soli? Non me lo ricordo”.

Sull’amore, d’altronde, Barbara d’Urso ha un’idea relativamente rigida: ”Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale”.