Uomini e Donne, inaspettato cambio di programma: cosa sta succedendo negli studi

L’inaspettata morte di Maurizio Costanzo ha totalmente stravolto il Paese e il mondo della televisione. Per questo – e a dimostrazione del sincero affetto verso Maria De Filippi – Pier Silvio Berlusconi ha previsto un vero e proprio stravolgimento dei palinsesti Mediaset.

In onore del compianto giornalista e nel più totale rispetto dell’amatissima presentatrice, Canale 5 ha sospeso per diversi giorni Uomini e Donne, nonostante le puntate fossero già state registrate. La stessa sorte, comprensibilmente, è toccata ad Amici e C’è Posta per te.

Chiedono il selfie a Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo: lo sdegno pubblico

La trasmissione, dopo lo stop, torna in onda oggi 1 marzo, inserendosi nella solita programmazione di Mediaset e riprendendo le fila degli avvenimenti lasciati in sospeso giovedì scorso.

Scopriamo insieme le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: cosa succederà nella nuova puntata?

Avevamo lasciato lo studio al completo, con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in prima fila, come opinionisti, il trono classico con Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro e Federico Nicotera e i rispettivi corteggiatori. Per il trono over, invece, le ultime puntate hanno potuto vantare un parterre ricchissimo, con gli storici volti del programma, tra i quali: Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e l’insostituibile Gemma Galgani.

Cosa accadrà dunque nella prossima puntata?

In arrivo le scelte dei tronisti: Federico e Lavinia pronti a coronare il loro trono

La ripresa di Uomini e Donne, con grandissime probabilità, avrà come protagonista l’attesa scelta di Federico Nicotera, conteso tra Carola e Alice.

D’altra parte, lo ha annunciato lui stesso in studio, nonostante già da qualche giorno si rincorressero tali voci, insieme al nome della presunta fortunata.

Gran parte degli appassionati, infatti, è certa che la scelta di Nicotera ricadrà proprio su Carola.

Pare, inoltre, che Federico non sia il solo a essersi chiarito le idee in questa edizione ricca di incertezze per i tronisti. Infatti, le prossime registrazioni vedranno, con grandi probabilità, un’altra attesissima scelta: quella di Lavinia.

Non ci resta che attendere la conferma dei palinsesti e sintonizzarci puntualmente su Canale 5 per la prossima puntata di Uomini e Donne.